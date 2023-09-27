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Оккупанты заявили, что посадили на 22 года минометчика из "Азова"

Елена РощинаСреда, 27 сентября 2023, 13:36
Оккупанты заявили, что посадили на 22 года минометчика из Азова
Эдуард Варбанский, скриншот с видео ТАСС

Оккупационные власти решили посадить за решетку на 22 года украинского военнослужащего, минометчика полка "Азов" Эдуарда Варбанского.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры России 

Детали: Как сообщает 27 сентября российское пропагандистское агентство, "Верховный суд" так называемой "ДНР" приговорил Эдуарда Варбанского  к 22 годам лишения свободы "за минометный обстрел школы под Мариуполем весной прошлого (2022) года". 

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Как говорит на видео человек, назвавшийся Варбанским, его обвинили в "жестоком обращении с гражданским населением, покушением на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества" из-за обстрела поселка Бердянское под Мариуполем из миномета калибра 120 мм. Тогда якобы пострадала школа. 

Этому предшествовало: 22 сентября российские пропагандисты сообщили, что "Верховный суд" незаконной "ДНР" приговорил к 24 годам лишения свободы старшину разведывательной роты ВСУ Виталия Катранича, который якобы застрелил жителя Мариуполя.

Темы: АзовМариупольДонецкоккупация
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