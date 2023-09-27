Із Карабаху до Вірменії виїхала третина населення регіону
Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану, заявила влада Вірменії.
Джерело: "Радіо Азатутюн", цитує "Європейська правда"
Деталі: Речниця прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян повідомила, що на 8 годину ранку з Карабаху до Вірменії в’їхали 42 502 особи, а на 12 годину їхня кількість зросла до 47 115 осіб.
Satellite images showed traffic jams in the Nagorno-Karabakh region as thousands of ethnic Armenians rushed to leave the breakaway enclave pic.twitter.com/9zMWtkm2qN— Reuters (@Reuters) September 27, 2023
За даними перепису населення у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб, майже всі – етнічні вірмени. Відтак із Карабаху за ці три дні виїхала третина всього населення.
Люди прибувають до прикордонного вірменського міста Корнідзор, далі їх спрямовують до одного з двох реєстраційних центрів і розподіляють.
За словами речниці, лише 10% скористалися цією державною підтримкою, а більшість самостійно шукають собі варіанти проживання.
Footage showing mass exodus of Armenians now leaving Nagorno Karabakh for Armenia, normal travel time of 2 hours now taking 20 or more. Kids the hardest hit, with little food after months of blockade. Cars are literally halted, as vehicles checked one-by-one by Azeri officials. pic.twitter.com/3jzrLv2FnB— Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) September 26, 2023
У вівторок уряд Вірменії запустив у всіх регіонах країни спеціальні центри для підтримки вимушених переселенців з Карабаху.
Також оголосили, що Вірменія готова приймати усіх співвітчизників, які хочуть виїхати з Карабаху.
Передісторія:
- У неділю-понеділок Нагірний Карабах почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. Перша група прибула увечері в неділю у супроводі російських "миротворців".
- У Єврокомісії закликали готуватися до ймовірного напливу біженців з Нагірного Карабаху.
Читайте також: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.