Із Карабаху до Вірменії виїхала третина населення регіону

Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану, заявила влада Вірменії.

Джерело: "Радіо Азатутюн", цитує "Європейська правда"

Деталі: Речниця прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян повідомила, що на 8 годину ранку з Карабаху до Вірменії в’їхали 42 502 особи, а на 12 годину їхня кількість зросла до 47 115 осіб.

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Satellite images showed traffic jams in the Nagorno-Karabakh region as thousands of ethnic Armenians rushed to leave the breakaway enclave pic.twitter.com/9zMWtkm2qN — Reuters (@Reuters) September 27, 2023

За даними перепису населення у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб, майже всі – етнічні вірмени. Відтак із Карабаху за ці три дні виїхала третина всього населення.

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Люди прибувають до прикордонного вірменського міста Корнідзор, далі їх спрямовують до одного з двох реєстраційних центрів і розподіляють.

За словами речниці, лише 10% скористалися цією державною підтримкою, а більшість самостійно шукають собі варіанти проживання.

Footage showing mass exodus of Armenians now leaving Nagorno Karabakh for Armenia, normal travel time of 2 hours now taking 20 or more. Kids the hardest hit, with little food after months of blockade. Cars are literally halted, as vehicles checked one-by-one by Azeri officials. pic.twitter.com/3jzrLv2FnB — Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) September 26, 2023

У вівторок уряд Вірменії запустив у всіх регіонах країни спеціальні центри для підтримки вимушених переселенців з Карабаху.

Також оголосили, що Вірменія готова приймати усіх співвітчизників, які хочуть виїхати з Карабаху.

Передісторія:

У неділю-понеділок Нагірний Карабах почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. Перша група прибула увечері в неділю у супроводі російських "миротворців".

У Єврокомісії закликали готуватися до ймовірного напливу біженців з Нагірного Карабаху.

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