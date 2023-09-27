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Із Карабаху до Вірменії виїхала третина населення регіону

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 14:44
Із Карабаху до Вірменії виїхала третина населення регіону
Супутниковий знімок показує затори біженців із Нагірного Карабаху, фото Maxar Technologies

Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану, заявила влада Вірменії. 

Джерело: "Радіо Азатутюн", цитує "Європейська правда"

Деталі: Речниця прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян повідомила, що на 8 годину ранку з Карабаху до Вірменії в’їхали 42 502 особи, а на 12 годину їхня кількість зросла до 47 115 осіб.

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За даними перепису населення у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб, майже всі – етнічні вірмени. Відтак із Карабаху за ці три дні виїхала третина всього населення. 

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Люди прибувають до прикордонного вірменського міста Корнідзор, далі їх спрямовують до одного з двох реєстраційних центрів і розподіляють. 

За словами речниці, лише 10% скористалися цією державною підтримкою, а більшість самостійно шукають собі варіанти проживання. 

У вівторок уряд Вірменії запустив у всіх регіонах країни спеціальні центри для підтримки вимушених переселенців з Карабаху.

Також оголосили, що Вірменія готова приймати усіх співвітчизників, які хочуть виїхати з Карабаху. 

Передісторія:

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Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджан
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