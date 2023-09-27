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Из Карабаха в Армению выехала треть населения региона

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 14:44
Из Карабаха в Армению выехала треть населения региона
Спутниковый снимок показывает пробки беженцев из Нагорного Карабаха, фото Maxar Technologies

По состоянию на середину дня 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек, которые не хотят оставаться в регионе после его перехода под контроль Азербайджана, заявили власти Армении. 

Источник: "Радио Азатутюн", цитирует "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что на 8 часов утра из Карабаха в Армению въехали 42 502 человека, а на 12 часов их количество возросло до 47 115 человек.

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По данным переписи населения в регионе 2015 года, там проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне. Поэтому из Карабаха за эти три дня выехала треть всего населения.

Люди прибывают в приграничный армянский город Корнидзор, далее их направляют в один из двух регистрационных центров и распределяют.

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По словам пресс-секретаря, только 10% воспользовались этой государственной поддержкой, а большинство самостоятельно ищут себе варианты проживания.

Во вторник правительство Армении запустило во всех регионах страны специальные центры для поддержки вынужденных переселенцев из Карабаха.

Также объявили, что Армения готова принимать всех соотечественников, которые хотят выехать из Карабаха.

Предыстория:

  • В воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не желают оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. Первая группа прибыла вечером в воскресенье в сопровождении российских "миротворцев".
  • В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.

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Темы: Нагорный КарабахАрменияАзербайджан
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