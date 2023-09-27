Из Карабаха в Армению выехала треть населения региона

По состоянию на середину дня 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек, которые не хотят оставаться в регионе после его перехода под контроль Азербайджана, заявили власти Армении.

Источник: "Радио Азатутюн", цитирует "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что на 8 часов утра из Карабаха в Армению въехали 42 502 человека, а на 12 часов их количество возросло до 47 115 человек.

Реклама:

Satellite images showed traffic jams in the Nagorno-Karabakh region as thousands of ethnic Armenians rushed to leave the breakaway enclave pic.twitter.com/9zMWtkm2qN — Reuters (@Reuters) September 27, 2023

По данным переписи населения в регионе 2015 года, там проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне. Поэтому из Карабаха за эти три дня выехала треть всего населения.

Люди прибывают в приграничный армянский город Корнидзор, далее их направляют в один из двух регистрационных центров и распределяют.

ВИДЕО ДНЯ

По словам пресс-секретаря, только 10% воспользовались этой государственной поддержкой, а большинство самостоятельно ищут себе варианты проживания.

Footage showing mass exodus of Armenians now leaving Nagorno Karabakh for Armenia, normal travel time of 2 hours now taking 20 or more. Kids the hardest hit, with little food after months of blockade. Cars are literally halted, as vehicles checked one-by-one by Azeri officials. pic.twitter.com/3jzrLv2FnB — Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) September 26, 2023

Во вторник правительство Армении запустило во всех регионах страны специальные центры для поддержки вынужденных переселенцев из Карабаха.

Также объявили, что Армения готова принимать всех соотечественников, которые хотят выехать из Карабаха.

Предыстория:

В воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не желают оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. Первая группа прибыла вечером в воскресенье в сопровождении российских "миротворцев".

В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.

Читайте также: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.