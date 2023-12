Из Карабаха в Армению выехала треть населения региона

По состоянию на середину дня 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек, которые не хотят оставаться в регионе после его перехода под контроль Азербайджана, заявили власти Армении.

Источник: "Радио Азатутюн", цитирует "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что на 8 часов утра из Карабаха в Армению въехали 42 502 человека, а на 12 часов их количество возросло до 47 115 человек.

Satellite images showed traffic jams in the Nagorno-Karabakh region as thousands of ethnic Armenians rushed to leave the breakaway enclave pic.twitter.com/9zMWtkm2qN

По данным переписи населения в регионе 2015 года, там проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне. Поэтому из Карабаха за эти три дня выехала треть всего населения.

Люди прибывают в приграничный армянский город Корнидзор, далее их направляют в один из двух регистрационных центров и распределяют.

По словам пресс-секретаря, только 10% воспользовались этой государственной поддержкой, а большинство самостоятельно ищут себе варианты проживания.

