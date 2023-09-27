На північ від Токмака окупанти звели новий укріпрайон – Федоров

На північ від окупованого міста Токмак в Запорізькій області окупанти облаштували новий укріплений район.

Джерело: повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова

Пряма мова: "Росіяни продовжують будівництво укріплень у Запорізькій області. Відчуваючи постійний натиск Збройних сил України російська армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області.

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На північ від Токмака з'явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого ЗСУ с. Роботине".

Деталі: За інформацією Федорова на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій окупанти почали заганяти бетоновози.