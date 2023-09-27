К северу от Токмака оккупанты возвели новый укрепрайон – Федоров
Среда, 27 сентября 2023, 16:16
К северу от оккупированного города Токмак в Запорожской области оккупанты обустроили новый укрепленный район.
Источник: сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова
Прямая речь: "Россияне продолжают строительство укреплений в Запорожской области. Чувствуя постоянный натиск Вооруженных сил Украины российская армия создает новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области.
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К северу от Токмака появился новый укрепрайон с обеих сторон автодороги, ведущей к недавно освобожденному ВСУ с. Роботино".
Детали: По информации Федорова на границе Донецкой и Запорожской областей для построения фортификаций оккупанты начали загонять бетоновозы.