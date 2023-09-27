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В ОП пояснили появу вагнерівців на фронті: Спроба перекрити новини про успіхи ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 27 вересня 2023, 16:53
В ОП пояснили появу вагнерівців на фронті: Спроба перекрити новини про успіхи ЗСУ
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "медійний" ефект повернення вагнерівців на схід України вищий за реальне значення цієї події.

Джерело: Подоляк в Telegram

Пряма мова: "Щодо "повернення ПВК Вагнер на Бахмутський напрямок". Запам’ятайте: жодної ПВК Вагнер більше не існує. Вона закінчилася разом із ліквідацією Пригожина та Уткіна, рейдерством структури групою Шойгу – Герасимова та зачищенням керівного складу організації. 

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Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя регіонів Росії – або підписали контракт з МО РФ і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на бахмутському напрямку. 

Тому "медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення".

Деталі: На його думку, ворог мав на меті "ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш вдень повідомив, що колишні найманці ПВК "Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Частина бойовиків відправилася в Африку. 

Теми: Офіс президентаВагнер
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