Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП пояснили появу вагнерівців на фронті: Спроба перекрити новини про успіхи ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 27 вересня 2023, 16:53
В ОП пояснили появу вагнерівців на фронті: Спроба перекрити новини про успіхи ЗСУ
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "медійний" ефект повернення вагнерівців на схід України вищий за реальне значення цієї події.

Джерело: Подоляк в Telegram

Пряма мова: "Щодо "повернення ПВК Вагнер на Бахмутський напрямок". Запам’ятайте: жодної ПВК Вагнер більше не існує. Вона закінчилася разом із ліквідацією Пригожина та Уткіна, рейдерством структури групою Шойгу – Герасимова та зачищенням керівного складу організації. 

Реклама:

Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя регіонів Росії – або підписали контракт з МО РФ і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на бахмутському напрямку. 

Тому "медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення".

Деталі: На його думку, ворог мав на меті "ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш вдень повідомив, що колишні найманці ПВК "Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Частина бойовиків відправилася в Африку. 

Теми: Офіс президентаВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Окупанти заявили про "Нептун" біля Криму і дрон над Севастополем

Азербайджан затримав колишніх очільників Нагірного Карабаху

Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці під загрозою зриву

У Дніпрі після нічної атаки є пошкоджені будинки і цивільні об'єкти

CNN: США надсилали Україні заклик посилити боротьбу з корупцією

фотоПрокуратура дала подробиці убивства двох військових у Києві

Усі новини...
Офіс президента
Стало відомо, як Шурма опинився в команді Зеленського
Москва – Ахметов – Банкова. Як Шурма став головним з економіки Зеленського
Пов’язані з Шурмою компанії оптимізують податки завдяки ошфорам та венчурним фондам − ЗМІ
Останні новини
23:03
Кулеба впевнений, що підтримка України з боку США не припиниться попри вибори
22:44
МАГАТЕ провела ротацію місії на ЗАЕС
22:23
Politico: ЄС у грудні погодиться почати переговори про вступ України
22:03
Білий дім упевнений, що нова допомога Україні буде незалежно від відставки Маккарті
21:30
Окупанти заявили про "Нептун" біля Криму і дрон над Севастополем
21:28
відеоСирський показав, як українські снайпери-"привиди" нищать росіян з 1500 м
21:07
LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу
21:03
Кубраков розповів, як Україні вдалось відновити судноплавство в Чорному морі
20:57
доповненоКирило Тимошенко заявив, що "в суді було спростовано всі претензії НАЗК" щодо нього
20:56
Мінфін від розміщення ОВДП залучив майже 12 мільярдів
Усі новини...
Реклама: