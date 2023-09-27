В ОП пояснили появу вагнерівців на фронті: Спроба перекрити новини про успіхи ЗСУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "медійний" ефект повернення вагнерівців на схід України вищий за реальне значення цієї події.

Джерело: Подоляк в Telegram

Пряма мова: "Щодо "повернення ПВК Вагнер на Бахмутський напрямок". Запам’ятайте: жодної ПВК Вагнер більше не існує. Вона закінчилася разом із ліквідацією Пригожина та Уткіна, рейдерством структури групою Шойгу – Герасимова та зачищенням керівного складу організації.

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Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя регіонів Росії – або підписали контракт з МО РФ і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на бахмутському напрямку.

Тому "медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення".

Деталі: На його думку, ворог мав на меті "ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку".

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