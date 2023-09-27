В ОП пояснили появу вагнерівців на фронті: Спроба перекрити новини про успіхи ЗСУ
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "медійний" ефект повернення вагнерівців на схід України вищий за реальне значення цієї події.
Джерело: Подоляк в Telegram
Пряма мова: "Щодо "повернення ПВК Вагнер на Бахмутський напрямок". Запам’ятайте: жодної ПВК Вагнер більше не існує. Вона закінчилася разом із ліквідацією Пригожина та Уткіна, рейдерством структури групою Шойгу – Герасимова та зачищенням керівного складу організації.
Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя регіонів Росії – або підписали контракт з МО РФ і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на бахмутському напрямку.
Тому "медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення".
Деталі: На його думку, ворог мав на меті "ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку".
Передісторія:
- Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш вдень повідомив, що колишні найманці ПВК "Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Частина бойовиків відправилася в Африку.