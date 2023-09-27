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В ОП объяснили появление вагнеровцев на фронте: Попытка перекрыть новости об успехах ВСУ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 27 сентября 2023, 16:53
В ОП объяснили появление вагнеровцев на фронте: Попытка перекрыть новости об успехах ВСУ
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что "медийный" эффект возвращения вагнеровцев на восток Украины выше реального значения этого события.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Относительно "возвращения ЧВК Вагнер на Бахмутское направление". Запомните: никакой ЧВК Вагнер больше не существует. Она закончилась вместе с ликвидацией Пригожина и Уткина, рейдерством структуры группой Шойгу - Герасимова и зачисткой руководящего состава организации. 

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Сегодня есть только бывшие боевики террористической группировки, которые подались кто куда: в Африку, гражданско-криминальную жизнь регионов России - или подписали контракт с МО РФ и согласились сыграть последний аккорд, ненадолго заткнув собой российскую дыру на бахмутском направлении. 

Поэтому "медийный" эффект от этого события больше его реального значения".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш днем сообщил, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине. Часть боевиков отправилась в Африку.

Детали: По его мнению, враг имел целью "ненадолго попытаться перекрыть новости об освобождении Клещеевки и Андреевки украинской армией и уничтожении основных боеспособных российских формирований на этом направлении".

Темы: Офис президентаВагнер
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