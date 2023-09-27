В ОП объяснили появление вагнеровцев на фронте: Попытка перекрыть новости об успехах ВСУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что "медийный" эффект возвращения вагнеровцев на восток Украины выше реального значения этого события.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Относительно "возвращения ЧВК Вагнер на Бахмутское направление". Запомните: никакой ЧВК Вагнер больше не существует. Она закончилась вместе с ликвидацией Пригожина и Уткина, рейдерством структуры группой Шойгу - Герасимова и зачисткой руководящего состава организации.

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Сегодня есть только бывшие боевики террористической группировки, которые подались кто куда: в Африку, гражданско-криминальную жизнь регионов России - или подписали контракт с МО РФ и согласились сыграть последний аккорд, ненадолго заткнув собой российскую дыру на бахмутском направлении.

Поэтому "медийный" эффект от этого события больше его реального значения".

Предыстория:

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Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш днем сообщил, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине. Часть боевиков отправилась в Африку.

Детали: По его мнению, враг имел целью "ненадолго попытаться перекрыть новости об освобождении Клещеевки и Андреевки украинской армией и уничтожении основных боеспособных российских формирований на этом направлении".