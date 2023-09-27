Вагнерівці-контрактники повернулися воювати на схід України – Євлаш

Колишні найманці ПВК "Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Частина бойовиків відправилася в Африку.

Джерело: речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в коментарі "Українській правді", CNN, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова Євлаша: "Колишні військовослужбовці приватної військової компанії "Вагнер" зараз дійсно присутні на території східного угруповування військ.

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Вони беруть участь в бойових діях. Зокрема, вони надходять з території Білорусі, де були їхні табори.

Зараз їх розформовують. Ці військовослужбовці надходять до різних підрозділів – частина з них відправляється в Африку, деякі перепідписують контракти з Міноборони ЗС РФ і бере участь (у війні - ред.) на різних посадах, зокрема, на інструкторських. Дехто йде у звичайні бойові підрозділи.

Вони не несуть такої загрози як це було, наприклад, ще рік тому через втрату їхнього головного ватажка Євгенія Пригожина".

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Деталі: Речник східних сил оборони додав, що таким чином російські найманці навряд чи зможуть нести таку загрозу як раніше.

У прикордонній службі УП уточнили, що на території Білорусі перебувало понад 6 тисяч вагнерівців. Наразі, за словами Демченка, в Білорусі залишилось близько 500 бойовиків.

До того оператор аеророзвідки підрозділу Code 9.2 у складі 92-ї бригади ЗСУ у коментарі CNN заявив, що вагнерівці повернулися в район Бахмута.

За словами бійця, найманці швидко змінили командирів і повернулися в Бахмут.

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