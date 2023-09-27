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Вагнерівці-контрактники повернулися воювати на схід України – Євлаш

Альона Мазуренко Середа, 27 вересня 2023, 13:35
Вагнерівці-контрактники повернулися воювати на схід України – Євлаш
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Колишні найманці ПВК "Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Частина бойовиків відправилася в Африку. 

Джерело: речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в коментарі "Українській правді", CNN, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова Євлаша: "Колишні військовослужбовці приватної військової компанії "Вагнер" зараз дійсно присутні на території східного угруповування військ. 

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Вони беруть участь в бойових діях. Зокрема, вони надходять з території Білорусі, де були їхні табори. 

Зараз їх розформовують. Ці військовослужбовці надходять до різних підрозділів – частина з них відправляється в Африку, деякі перепідписують контракти з Міноборони ЗС РФ і бере участь (у війні - ред.) на різних посадах, зокрема, на інструкторських. Дехто йде у звичайні бойові підрозділи.

Вони не несуть такої загрози як це було, наприклад, ще рік тому через втрату їхнього головного ватажка Євгенія Пригожина". 

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Деталі: Речник східних сил оборони додав, що таким чином російські найманці навряд чи зможуть нести таку загрозу як раніше.

У прикордонній службі УП уточнили, що на території Білорусі перебувало понад 6 тисяч вагнерівців. Наразі, за словами Демченка, в Білорусі залишилось близько 500 бойовиків.

До того оператор аеророзвідки підрозділу Code 9.2 у складі 92-ї бригади ЗСУ у коментарі CNN заявив, що вагнерівці повернулися в район Бахмута. 

За словами бійця, найманці швидко змінили командирів і повернулися в Бахмут.

Нагадаємо: 

  • Раніше повідомлялося, що Росгвардія вербує колишніх в'язнів-бійців "ПВК Вагнера", щоб підкорити собі залишки "вагнерівців" і водночас подбати про внутрішню безпеку Росії.
  • Після смерті в авіатрощі ватажка найманців Євгена Пригожина та іншого керівного складу ПВК у Кремлі почали говорити, що "ПВК Вагнер" юридично не існує і про майбутнє компанії нічого не можуть сказати.
  • Влітку Міноборони РФ видало наказ, який зобов'язало всі "добровольчі формування" підписати контракт із міністерством. Таким чином усі формування перейшли б у підпорядкування міністра Сергія Шойгу. Пригожин відмовився підписувати контракт та пішов "маршем" на Москву. 
  • У підсумку "заколоту" найманці відійшли з території Росії у Білорусь і розбили там свій табір.
  • В основному найманці Пригожина знищили та окупували руїни українського Бахмута.

Теми: ВагнерБахмутвійна
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