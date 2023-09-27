Вагнерівці-контрактники повернулися воювати на схід України – Євлаш
Колишні найманці ПВК "Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Частина бойовиків відправилася в Африку.
Джерело: речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в коментарі "Українській правді", CNN, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП
Пряма мова Євлаша: "Колишні військовослужбовці приватної військової компанії "Вагнер" зараз дійсно присутні на території східного угруповування військ.
Вони беруть участь в бойових діях. Зокрема, вони надходять з території Білорусі, де були їхні табори.
Зараз їх розформовують. Ці військовослужбовці надходять до різних підрозділів – частина з них відправляється в Африку, деякі перепідписують контракти з Міноборони ЗС РФ і бере участь (у війні - ред.) на різних посадах, зокрема, на інструкторських. Дехто йде у звичайні бойові підрозділи.
Вони не несуть такої загрози як це було, наприклад, ще рік тому через втрату їхнього головного ватажка Євгенія Пригожина".
Деталі: Речник східних сил оборони додав, що таким чином російські найманці навряд чи зможуть нести таку загрозу як раніше.
У прикордонній службі УП уточнили, що на території Білорусі перебувало понад 6 тисяч вагнерівців. Наразі, за словами Демченка, в Білорусі залишилось близько 500 бойовиків.
До того оператор аеророзвідки підрозділу Code 9.2 у складі 92-ї бригади ЗСУ у коментарі CNN заявив, що вагнерівці повернулися в район Бахмута.
За словами бійця, найманці швидко змінили командирів і повернулися в Бахмут.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що Росгвардія вербує колишніх в'язнів-бійців "ПВК Вагнера", щоб підкорити собі залишки "вагнерівців" і водночас подбати про внутрішню безпеку Росії.
- Після смерті в авіатрощі ватажка найманців Євгена Пригожина та іншого керівного складу ПВК у Кремлі почали говорити, що "ПВК Вагнер" юридично не існує і про майбутнє компанії нічого не можуть сказати.
- Влітку Міноборони РФ видало наказ, який зобов'язало всі "добровольчі формування" підписати контракт із міністерством. Таким чином усі формування перейшли б у підпорядкування міністра Сергія Шойгу. Пригожин відмовився підписувати контракт та пішов "маршем" на Москву.
- У підсумку "заколоту" найманці відійшли з території Росії у Білорусь і розбили там свій табір.
- В основному найманці Пригожина знищили та окупували руїни українського Бахмута.