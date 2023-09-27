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Парламент Болгарії схвалив передачу Києву старих ракет до С-300, які потребують ремонту

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 18:04

Парламент Болгарії 27 вересня проголосував за зачиненими дверима за постачання Україні ракет до комплексів С-300, які країна може самостійно відремонтувати, але які, за словами офіційної Софії, Київ зможе полагодити і використовувати для захисту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sofia Globe

Деталі: Перед ухваленням рішення дебати у парламенті тривали понад три години. Вони розпочались на відкритому засіданні, а потім перейшли в закритий режим, щоб заслухати болгарського головнокомандувача, адмірала Еміля Ефтімова та другого заступника командувача ВПС, бригадного генерала Петіо Мірчева.

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Точний результат закритого голосування не відомий. Також не було зрозуміло, чому голосування проводили в закритому режимі, пише видання.

Напередодні комітет з питань оборони болгарських Народних зборів на позачерговому засіданні прийняв пропозицію, щоб Болгарія відправила в Україну несправні зенітні керовані ракети типу 5В55Р(К) і боєприпаси для автоматичної стрілецької зброї калібру 5,56х45 мм, які більше не потрібні МВС.

Експерти і Міноборони Болгарії стверджують, що ракети неможливо відремонтувати у країні, натомість Україна має такі умови і зможе їх полагодити.

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За відсутності офіційного оголошення результатів голосування, депутат Делян Пеєвські розповів, що рішення було схвалене у середу, при цьому прокремлівська партія "Відродження" виступила проти, а Болгарська соціалістична партія покинула зал засідань під час закритої частини.

Під час відкритої частини дебатів голова парламентського комітету з питань оборони Христо Гаджев заявив, що мова йде про непридатні боєприпаси, які навіть виробник не може відремонтувати, оскільки вони занадто старі.

Гаджев запевнив, що кількість ракет, які будуть надані Україні, є мінімальною і жодним чином не загрожуватиме боєздатності болгарської армії.

Додатковою перевагою він назвав те, що ризик для болгарських військовослужбовців від зберігання таких непридатних боєприпасів буде усунутий.

Що передувало: Уряд у Софії схвалив проєкт угоди між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки.

Теми: Болгаріявійна
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