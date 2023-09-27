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Парламент Болгарии одобрил передачу Киеву старых ракет к С-300, нуждающихся в ремонте

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 18:04

Парламент Болгарии 27 сентября проголосовал за закрытыми дверями за поставку Украине ракет к комплексам С-300, которые страна может самостоятельно отремонтировать, но которые, по словам официальной Софии, Киев сможет починить и использовать для защиты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sofia Globe

Детали: Перед принятием решения дебаты в парламенте продолжались более трех часов. Они начались на открытом заседании, а затем перешли в закрытый режим, чтобы заслушать болгарского главнокомандующего, адмирала Эмиля Ефтимова и второго заместителя командующего ВВС, бригадного генерала Петио Мирчева.

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Точный результат закрытого голосования неизвестен. Также не было понятно, почему голосование проводили в закрытом режиме, пишет издание.

Накануне комитет по вопросам обороны болгарского Народного собрания на внеочередном заседании принял предложение, чтобы Болгария отправила в Украину неисправные зенитные управляемые ракеты типа 5В55Р(К) и боеприпасы для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56х45 мм, которые больше не нужны МВД.

Эксперты и Минобороны Болгарии утверждают, что ракеты невозможно отремонтировать в стране, зато Украина имеет такие условия и сможет их починить.

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В отсутствие официального объявления результатов голосования, депутат Делян Пеевски рассказал, что решение было принято в среду, при этом прокремлевская партия "Возрождение" выступила против, а Болгарская социалистическая партия покинула зал заседаний во время закрытой части.

Во время открытой части дебатов председатель парламентского комитета по вопросам обороны Христо Гаджев заявил, что речь идет о непригодных боеприпасах, которые даже производитель не может отремонтировать, поскольку они слишком старые.

Гаджев заверил, что количество ракет, которые будут предоставлены Украине, является минимальным и никоим образом не будет угрожать боеспособности болгарской армии.

Дополнительным преимуществом он назвал то, что риск для болгарских военнослужащих от хранения таких непригодных боеприпасов будет устранен.

Что предшествовало: Правительство в Софии одобрило проект соглашения между МВД Болгарии и Министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронированной транспортной техники.

Темы: Болгариявойна
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