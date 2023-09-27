Чотири країни Європи бойкотуватимуть змагання УЄФА за участі команд з Росії

Англія, Польща, Латвія та Швеція бойкотуватимуть змагання УЄФА за участю російських команд, які напередодні були допущені до змагань у категорії U17.

Джерело: The Times із посиланням на заяву Футбольної асоціації Англії, пресслужба Федерації футболу Латвії, Expressen із посиланням на заяву президента Шведської футбольної федерації Фредріка Райнфелдта, президент Польського футбольного союзу Цезар Кулеша у соцмережі Х, пресслужба Литовської футбольної федерації, Суспільне

Деталі: 26 вересня УЄФА пом'якшив санкції проти РФ, повернувши до міжнародних змагань російські команди у віковій категорії U17. Українська асоціація футболу закликала інші європейські федерації бойкотувати змагання.

Реклама:

Дослівно ФА Англії: "Ми не підтримуємо допуск Росії до змагань УЄФА за віковими категоріями. Наша позиція залишається незмінною: збірні Англії не гратимуть проти Росії".

Пряма мова президента ФС Польщі: "Я був здивований заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення".

Дослівно ФФ Латвії: "Федерація футболу Латвії (LFF) підтверджує, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не будуть грати проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор або форми представництва російських спортсменів.

ВІДЕО ДНЯ

Це суперечить твердій позиції LFF щодо війни, яку Росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься в силі до завершення бойових дій в Україні".

Пряма мова президента ФФ Швеції: "Федеральна рада ухвалила своє рішення, коли Росія здійснила неприйнятний напад на Україну. Ми не збираємося брати участь у жодних змаганнях з російськими учасниками.

Ми оголосили й продовжимо наголошувати, що не плануємо змагатися з російськими командами. Це наша позиція".

Дослівно ФФ Литви: "Ми можемо підтвердити, що продовжуємо дотримуватися нашої попередньої позиції щодо засудження військових дій Росії в Україні і можемо запевнити, що ми 100% не будемо грати з російськими футболістами, навіть якщо це визначить жеребкування того чи іншого турніру.

Якщо ж станеться так, що жеребкування в тому чи іншому турнірі зведе наші юнацькі збірні та молодіжні збірні Росії, наші футболісти не вийдуть на поле, незалежно від санкцій, які можуть бути застосовані до федерації за це, і незалежно від того, де мають відбутися матчі".

Виправлено: Раніше в новині повідомлялось, що 5 країн, включно з Литвою, бойкотуватимуть змагання за участі російських команд.

Передісторія: