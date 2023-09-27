Чотири країни Європи бойкотуватимуть змагання УЄФА за участі команд з Росії
Англія, Польща, Латвія та Швеція бойкотуватимуть змагання УЄФА за участю російських команд, які напередодні були допущені до змагань у категорії U17.
Джерело: The Times із посиланням на заяву Футбольної асоціації Англії, пресслужба Федерації футболу Латвії, Expressen із посиланням на заяву президента Шведської футбольної федерації Фредріка Райнфелдта, президент Польського футбольного союзу Цезар Кулеша у соцмережі Х, пресслужба Литовської футбольної федерації, Суспільне
Деталі: 26 вересня УЄФА пом'якшив санкції проти РФ, повернувши до міжнародних змагань російські команди у віковій категорії U17. Українська асоціація футболу закликала інші європейські федерації бойкотувати змагання.
Дослівно ФА Англії: "Ми не підтримуємо допуск Росії до змагань УЄФА за віковими категоріями. Наша позиція залишається незмінною: збірні Англії не гратимуть проти Росії".
Пряма мова президента ФС Польщі: "Я був здивований заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення".
Дослівно ФФ Латвії: "Федерація футболу Латвії (LFF) підтверджує, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не будуть грати проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор або форми представництва російських спортсменів.
Це суперечить твердій позиції LFF щодо війни, яку Росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься в силі до завершення бойових дій в Україні".
Пряма мова президента ФФ Швеції: "Федеральна рада ухвалила своє рішення, коли Росія здійснила неприйнятний напад на Україну. Ми не збираємося брати участь у жодних змаганнях з російськими учасниками.
Ми оголосили й продовжимо наголошувати, що не плануємо змагатися з російськими командами. Це наша позиція".
Дослівно ФФ Литви: "Ми можемо підтвердити, що продовжуємо дотримуватися нашої попередньої позиції щодо засудження військових дій Росії в Україні і можемо запевнити, що ми 100% не будемо грати з російськими футболістами, навіть якщо це визначить жеребкування того чи іншого турніру.
Якщо ж станеться так, що жеребкування в тому чи іншому турнірі зведе наші юнацькі збірні та молодіжні збірні Росії, наші футболісти не вийдуть на поле, незалежно від санкцій, які можуть бути застосовані до федерації за це, і незалежно від того, де мають відбутися матчі".
Виправлено: Раніше в новині повідомлялось, що 5 країн, включно з Литвою, бойкотуватимуть змагання за участі російських команд.
Передісторія:
- Раніше стало відомо, що УЄФА дозволила російським дитячим командам грати на міжнародних змаганнях.
- Українська асоціація футболу рішуче засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії і заявила, що Україна не братиме участь у турнірах з росіянами.