Четыре страны Европы будут бойкотировать соревнования УЕФА с участием команд из РФ

Англия, Польша, Латвия и Швеция будут бойкотировать соревнования УЕФА с участием российских команд, которые накануне были допущены к соревнованиям в категории U17.

Источник: The Times со ссылкой на заявление Футбольной ассоциации Англии, пресс-служба Федерация футбола Латвии, Expressen со ссылкой на заявление президента Шведской футбольной федерации Фредрика Райнфелдта, президент Польского футбольного союза Цезарь Кулеша в соцсети Х, пресс-служба Литовской футбольной федерации, Суспільне

Детали: 26 сентября УЕФА смягчил санкции против РФ, вернув к международным соревнованиям российские команды в возрастной категории U17.

Украинская ассоциация футбола призвала другие европейские федерации бойкотировать соревнования.

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Дословно ФА Англии: "Мы не поддерживаем допуск России к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям. Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть против России".

Прямая речь президента ФС Польши: "Я был удивлен заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение".

Дословно ФФ Латвии: "Федерация футбола Латвии (LFF) подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представительства российских спортсменов.

Это противоречит твердой позиции LFF относительно войны, которую Россия начала в Украине, и эта позиция будет оставаться в силе до завершения боевых действий в Украине".

Прямая речь президента ФФ Швеции: "Федеральный совет принял свое решение, когда Россия совершила неприемлемое нападение на Украину. Мы не собираемся участвовать ни в каких соревнованиях с российскими участниками.

Мы объявили и продолжим подчеркивать, что не планируем соревноваться с российскими командами. Это наша позиция".

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Дословно ФФ Литвы: "Мы можем подтвердить, что продолжаем придерживаться нашей предыдущей позиции по осуждению военных действий России в Украине и можем заверить, что мы 100% не будем играть с российскими футболистами, даже если это определит жеребьевка того или иного турнира".

Если же случится так, что жеребьевка в том или ином турнире сведет наши юношеские сборные и молодежные сборные России, наши футболисты не выйдут на поле, независимо от санкций, которые могут быть применены к федерации за это, и независимо от того, где должны состояться матчи".

Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что 5 стран, включая Литву, будут бойкотировать соревнования с участием российских команд.

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