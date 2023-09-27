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США наклали санкції на мережу, яка сприяє виробництву "Шахедів" в Ірані

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 19:23

Міністерство фінансів США в середу оголосило про санкції проти п'яти юридичних і двох фізичних осіб з Ірану, Китаю, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють постачанню компонентів для іранської програми з виробництва дронів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення американського Мінфіну

Деталі: За даними США, мережа компаній і фізосіб сприяла постачанню та фінансовим транзакціям на підтримку закупівлі серводвигунів – критично важливого компонента, що використовується в іранських безпілотниках серії Shahed.

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Серед іншого, до чорного списку Штати внесли іранську компанію Pishgam Electronic Safeh Company, яка закупила тисячі серводвигунів для БПЛА на сотні тисяч доларів, та її керівника Хаміда Резу Джангхорбані.

Санкції стосуються також: компанії з Гонконгу, яка виконала кілька замовлень на серводвигуни на суму понад мільйон доларів, та її представника Фан Яна; двох турецьких фірм і однієї – з ОАЕ, які сприяли фінансовим операціям Ірану.

Це вже дев’ятий раунд санкцій США проти іранської програми з виробництва дронів серії Shahed, покликаної припинити незаконну діяльність Тегерана й відвадити його від подальшої збройної підтримки Росії.

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Відомо, що Іран постачає Росії БПЛА Shahed-136 для продовження повномасштабного вторгнення в Україну. Один із серводвигунів, придбаний через викриту мережу, був знайдений у рештках нещодавно збитого в Україні російського безпілотника "Шахед-136", запущеним Росією.

США цього тижня наклали обмеження на низку компаній з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами. Деякі з них раніше фігурували в журналістському розслідуванні про компоненти для російських безпілотників "Орлан-10".

Перед тим Штати оголосили санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.

Теми: СШАсанкціїІранШахед
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