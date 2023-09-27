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США наложили санкции на сеть, которая способствует производству "Шахедов" в Иране

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 19:23

Министерство финансов США в среду объявило о санкциях против пяти юридических и двух физических лиц из Ирана, Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые способствуют поставке компонентов для иранской программы по производству дронов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение американского Минфина

Детали: По данным США, сеть компаний и физлиц способствовала поставке и финансовым транзакциям в поддержку закупки серводвигателей – критически важного компонента, используемого в иранских беспилотниках серии Shahed.

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Среди прочего, в черный список Штаты внесли иранскую компанию Pishgam Electronic Safeh Company, которая закупила тысячи серводвигателей для БПЛА на сотни тысяч долларов, и ее руководителя Хамида Резу Джангхорбани.

Санкции касаются также: компании из Гонконга, которая выполнила несколько заказов на серводвигатели на сумму более миллиона долларов, и ее представителя Фан Яна; двух турецких фирм и одной – из ОАЭ, которые способствовали финансовым операциям Ирана.

Это уже девятый раунд санкций США против иранской программы по производству дронов серии Shahed, призванной прекратить незаконную деятельность Тегерана и отвадить его от дальнейшей вооруженной поддержки России.

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Известно, что Иран поставляет России БПЛА Shahed-136 для продолжения полномасштабного вторжения в Украину. Один из серводвигателей, приобретенный через разоблаченную сеть, был найден в остатках недавно сбитого в Украине российского беспилотника "Шахед-136", запущенным Россией.

США на этой неделе наложили ограничения на ряд компаний из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистском расследовании о компонентах для российских беспилотников "Орлан-10".

Перед тем Штаты объявили санкции против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.

Темы: СШАсанкцииИранШахед
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