Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США наложили санкции на сеть, которая способствует производству "Шахедов" в Иране

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 19:23

Министерство финансов США в среду объявило о санкциях против пяти юридических и двух физических лиц из Ирана, Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые способствуют поставке компонентов для иранской программы по производству дронов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение американского Минфина

Детали: По данным США, сеть компаний и физлиц способствовала поставке и финансовым транзакциям в поддержку закупки серводвигателей – критически важного компонента, используемого в иранских беспилотниках серии Shahed.

Реклама:

Среди прочего, в черный список Штаты внесли иранскую компанию Pishgam Electronic Safeh Company, которая закупила тысячи серводвигателей для БПЛА на сотни тысяч долларов, и ее руководителя Хамида Резу Джангхорбани.

Санкции касаются также: компании из Гонконга, которая выполнила несколько заказов на серводвигатели на сумму более миллиона долларов, и ее представителя Фан Яна; двух турецких фирм и одной – из ОАЭ, которые способствовали финансовым операциям Ирана.

Это уже девятый раунд санкций США против иранской программы по производству дронов серии Shahed, призванной прекратить незаконную деятельность Тегерана и отвадить его от дальнейшей вооруженной поддержки России.

ВИДЕО ДНЯ

Известно, что Иран поставляет России БПЛА Shahed-136 для продолжения полномасштабного вторжения в Украину. Один из серводвигателей, приобретенный через разоблаченную сеть, был найден в остатках недавно сбитого в Украине российского беспилотника "Шахед-136", запущенным Россией.

США на этой неделе наложили ограничения на ряд компаний из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистском расследовании о компонентах для российских беспилотников "Орлан-10".

Перед тем Штаты объявили санкции против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.

Темы: СШАсанкцииИранШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины

Оккупанты заявили о "Нептуне" возле Крыма и дрон над Севастополем

Азербайджан задержал бывших руководителей Нагорного Карабаха

Кличко заявил, что отопительный сезон в столице под угрозой срыва

В Днепре после ночной атаки есть поврежденные дома и гражданские объекты

CNN: США присылали Украине призыв усилить борьбу с коррупцией

Все новости...
США
США отменили визы для граждан Израиля
Маркарова расказала, какой пакет помощи для Украины заложен проект временного бюджета США
Голливудские сценаристы объявили о прекращении забастовки, которая длилась 5 месяцев
Последние новости
00:55
В Палате представителей США назначен новый временный спикер
00:10
В США впервые сняли спикера Палаты представителей, Украина – среди причин
23:32
фото, видеоВ Венеции разбился автобус, более 20 погибших
23:21
На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны – Тарнавский
23:03
Кулеба уверен, что поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на выборы
22:44
МАГАТЭ провела ротацию миссии на ЗАЭС
22:23
Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины
22:03
Белый дом уверен, что новая помощь Украине будет независимо от отставки Маккарти
21:30
Оккупанты заявили о "Нептуне" возле Крыма и дрон над Севастополем
21:28
видеоСырский показал, как украинские снайперы-"призраки" уничтожают россиян с 1500 м
Все новости...
Реклама: