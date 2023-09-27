ЗСУ вразили російський ЗРК С-300, триває наступ на двох напрямках – Генштаб

Збройні сили України за минулу добу вразили зенітно-ракетний комплекс С-300 та 6 артилерійських засобів ворога, триває наступ Сил оборони на мелітопольскому та бахмутському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.

Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень. Ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Попівка Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 25 населених пунктів, серед них Тур’я Чернігівської області; Хлібороб, Чернацьке, Рудак, Рожковичі, Яструбщина Сумської області та Одноробівка, Глибоке, Стариця, Гатище Харківської області.

На куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Бологівки, Кругляківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку від авіаційних ударів ворога постраждали Надія, Новоєгорівка, Невське Луганської області та Сіверськ, Спірне, Веселе Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Донецької області.

На бахмутському напрямку нзахисники успішно відбили атаку противника в районі Григорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Костянтинівки, Північного, Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Маркове, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області. Противник і надалі нарощує щільність мінно-вибухових загороджень.

На авдіївському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області.

На мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 8 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару поблизу Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На шахтарському напрямку захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Роботине, Малі Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в біля Миколаївки, Бургунки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них місто Херсон, Антонівка, Дніпровське, Широка Балка Херсонської області.