ВСУ поразили российский ЗРК С-300, идет наступление на двух направлениях – Генштаб

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс С-300 и 6 артиллерийских средств врага, продолжается наступление Сил обороны на мелитопольском и бахмутском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника.

В течение суток состоялось 14 боевых столкновений. Враг нанес 44 авиационных удара и совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов из России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Поповка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 25 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области; Хлебороб, Чернацкое, Рудак, Рожковичи, Яструбщина Сумской области и Одноробовка, Глубокое, Старица, Гатище Харьковской области.

На купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Бологовки, Кругляковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На лиманском направлении от авиационных ударов врага пострадали Надежда, Новоегоровка, Невское Луганской области и Северск, Спирное, Веселое Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка, Донецкой области.

На бахмутском направлении защитники успешно отбили атаку противника в районе Григорьевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Андреевки, Константиновки, Северного, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Николаевка, Марково, Ивановское, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Противник и в дальнейшем наращивает плотность минно-взрывных заграждений.

На авдеевском направлении захватчики нанесли авиационные удары неподалеку Авдеевки и Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

На марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 8 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На шахтерском направлении защитники успешно отбили атаку противника в районе Ровнополя Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На запорожском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Чаривне, Роботино, Малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На херсонском направлении противник нанес авиационные удары в возле Николаевки, Бургунки и Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них город Херсон, Антоновка, Днепровское, Широкая Балка Херсонской области.