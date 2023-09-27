В МЗС Польщі назвали ганебним виступ ветерана СС "Галичина" в парламенті Канади

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик назвав ганебним вшанування канадським парламентом 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP

Деталі: "Вшанування канадським парламентом українця, який воював у лавах СС "Галичина" було ганебним і вказує на великий брак знань про Другу світову війну", – сказав Мулярчик.

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"Це ганьба, що посадовці канадського парламенту не були свідомі історичних фактів стосовно Waffen SS. Це яскрава демонстрація прогалин у знанні історії Другої світової війни", – додав він.

За словами Мулярчика, у закордонних поїздках він часто стикається з нерозумінням того, що діялося в Східній Європі під час Другої світової війни.

"Небагато людей знають про втрати Польщі і про той факт, що Польща не отримала за них відшкодування", – зазначив дипломат.

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"Мені сумно через брак знань, який мав місце в Канаді", – сказав Мулярчик, але зауважив, що ситуація в цілому може допомогти Канаді стати союзником Польщі у справі вимагання репарацій від Німеччини.

Нагадаємо, спікер нижньої палати канадського парламенту, Палати громад, Ентоні Рота, у вівторок оголосив про відставку з посади на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки на виступ Володимира Зеленського минулого тижня.

Спікера закликали піти у відставку колеги й члени уряду після того, як з'ясувалось, що він запросив до парламенту під час візиту Зеленського до Канади минулого тижня 98-річного Ярослава Гуньку. Рота представив його як ветерана Другої світової війни, що воював проти росіян.