В МИД Польши назвали позорным выступление ветерана СС "Галичина" в парламенте Канады

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик назвал позорным чествование канадским парламентом 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Детали: "Чествование канадским парламентом украинца, который воевал в рядах СС "Галичина" было позорным и указывает на большой недостаток знаний о Второй мировой войне", – сказал Мулярчик.

Реклама:

"Это позор, что чиновники канадского парламента не были осведомлены исторических фактов относительно Waffen SS. Это яркая демонстрация пробелов в знании истории Второй мировой войны", – добавил он.

По словам Мулярчика, в зарубежных поездках он часто сталкивается с непониманием того, что происходило в Восточной Европе во время Второй мировой войны.

"Немногие люди знают о потерях Польши и о том факте, что Польша не получила за них возмещения", – отметил дипломат.

ВИДЕО ДНЯ

"Мне грустно из-за нехватки знаний, который имел место в Канаде", – сказал Мулярчик, но заметил, что ситуация в целом может помочь Канаде стать союзником Польши в деле требования репараций от Германии.

Напомним, спикер нижней палаты канадского парламента, Палаты общин, Энтони Рота, во вторник объявил об отставке с должности на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки на выступление Владимира Зеленского на прошлой неделе.

Спикера призвали уйти в отставку коллеги и члены правительства после того, как выяснилось, что он пригласил в парламент во время визита Зеленского в Канаду на прошлой неделе 98-летнего Ярослава Гуньку. Рота представил его как ветерана Второй мировой войны, воевавшего против русских