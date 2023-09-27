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Купянское направление в приоритете у россиян, чтобы отвлечь ВСУ – ОВА

Татьяна ЛозовенкоСреда, 27 сентября 2023, 19:58
Купянское направление в приоритете у россиян, чтобы отвлечь ВСУ – ОВА
Синегубов, скрин с видео на сайте ОВА

Купянское направление для российских военных – приоритете, чтобы отвлечь ВСУ от других направлений, где они имеют успех.

Источник: пресс-служба Харьковской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы ОВА Олега Синегубова 

Прямая речь: "Враг наносит удары управляемыми авиабомбами. Так, сегодня утром осуществлялись обстрелы по мостовым переправам, по городу Купянск, в целом по Купянскому направлению. 

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Это свидетельствует о том, что враг фактически проводит подготовительные действия к будущим штурмовым операциям. 

И это у них происходит волнами - сначала они накапливают определенное количество своих военных, затем осуществляют штурмовые действия. Далее украинские защитники наносят достаточно серьезные поражения, враг снова осуществляет ротацию и дальше готовится к штурмовым действиям".

Детали: По его словам, сейчас купянское направление для российских военных - в приоритете, чтобы отвлечь ВСУ от других направлений, где они имеют успех.

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Темы: Харьковская областьвойнаВооруженные силы
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