Торгпред розповів, за яких умов Київ готовий відкликати "зернові позови" до СОТ

Заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка розповів, за яких умов Київ готовий відкликати ініційовану в СОТ процедуру щодо вирішення зернової суперечки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Качку в ефірі національного телемарафону, його цитує "Радіо Свобода"



Деталі: "Для нас дуже важливо, щоб польська сторона, інші держави та ЄС гарантували нам, що подібні обмеження в майбутньому не стануться, тому що вони є протиправними, неадекватними і неприйнятними для України. Коли ми отримаємо такі гарантії, ми формально оголосимо, що цей спір вичерпано", – сказав Качка.

Він додав, що "це питання буде розглядатися останнім", а на сьогодні "важливо запустити механізм погодження і верифікації з партнерами".

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За його словами, сьогодні вже п’ята держава сказала, що пропозиції України щодо експорту української агропродукції є цілком конструктивними.

"Сьогодні відбулася розмова міністрів аграрної політики Роберта Телуса та Миколи Сольського на цю тему. Ми бачимо, що позиція, наприклад, Польщі є досить впертою, але нам треба якось потихеньку розблоковувати це питання. Для нас є важливим зрушенням те, що з польською стороною почалися ці конструктивні розмови. Це перший невеликий крок вперед", – сказав Качка.

"Якщо все вдасться, то за кілька тижнів ми вийдемо на конструктивне рішення. Завтра у нас буде спільна зустріч з Єврокомісією та п’ятьма країнами-членами, будемо говорити про подальші кроки", – додав він.

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