Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Торгпред рассказал, при каких условиях Киев готов отозвать "зерновые иски" в ВТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 20:05

Заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, при каких условиях Киев готов отозвать инициированную в ВТО процедуру по решению зернового спора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Утку в эфире национального телемарафона, его цитирует "Радио Свобода"

Детали: "Для нас очень важно, чтобы польская сторона, другие государства и ЕС гарантировали нам, что подобные ограничения в будущем не произойдут, потому что они являются противоправными, неадекватными и неприемлемыми для Украины. Когда мы получим такие гарантии, мы формально объявим, что этот спор исчерпан", – сказал Качка.

Реклама:

Он добавил, что "этот вопрос будет рассматриваться последним", а на сегодня "важно запустить механизм согласования и верификации с партнерами".

По его словам, сегодня уже пятое государство сказало, что предложения Украины по экспорту украинской агропродукции являются вполне конструктивными.

"Сегодня состоялся разговор министров аграрной политики Роберта Телуса и Николая Сольского на эту тему. Мы видим, что позиция, например, Польши является достаточно упрямой, но нам надо как-то потихоньку разблокировать этот вопрос. Для нас является важным сдвигом то, что с польской стороной начались эти конструктивные разговоры. Это первый небольшой шаг вперед", – сказал Качка.

ВИДЕО ДНЯ

"Если все удастся, то через несколько недель мы выйдем на конструктивное решение. Завтра у нас будет совместная встреча с Еврокомиссией и пятью странами-членами, будем говорить о дальнейших шагах", – добавил он.

Читайте также: Компромисс не в пользу Киева: что стоит за решением Еврокомиссии по украинскому зерну.

Темы: зерноПольшаэкспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
зерно
План Украины по лицензированию агротоваров в Польше назвали "хорошим предложением"
Польские СМИ: Еврокомиссия будет представлять государства ЕС в ВТО по зерновому спору
Вышеградская группа хочет, чтобы Украина отозвала жалобу в ВТО по зерновому эмбарго
Последние новости
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
Все новости...
Реклама: