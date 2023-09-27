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У Севастополі оголошували тривогу, Кримський міст перекрили

Тетяна ЛозовенкоСереда, 27 вересня 2023, 20:05
У Севастополі оголошували тривогу, Кримський міст перекрили
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

В окупованому Севастополі оголошували повітряну тривогу, Кримській міст перекрили.

Джерело: російський "глава" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, Крим.Реалії

Деталі: Про перекриття мосту окупаційна влада повідомила до оголошення тривоги.

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Оновлено: "Крим.Реалії" повідомляють, що у Севастополі зупинили рух морського і наземного транспорту на час повітряної тривоги.

О 20:30 окупанти повідомили про скасування тривоги у місті.

Теми: Керченський містКримСевастопольповітряна тривога
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