В Севастополе объявляли тревогу, Крымский мост перекрыли
Среда, 27 сентября 2023, 20:05
В оккупированном Севастополе объявляли воздушную тревогу, Крымский мост перекрыли.
Источник: российский "глава" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, Крым.Реалии
Детали: О перекрытии моста оккупационные власти сообщили до объявления тревоги.
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Обновлено: "Крым.Реалии" сообщают, что в Севастополе остановили движение морского и наземного транспорта на время воздушной тревоги.
В 20:30 оккупанты сообщили об отмене тревоги в городе