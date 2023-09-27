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В Севастополе объявляли тревогу, Крымский мост перекрыли

Татьяна ЛозовенкоСреда, 27 сентября 2023, 20:05
В Севастополе объявляли тревогу, Крымский мост перекрыли
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В оккупированном Севастополе объявляли воздушную тревогу, Крымский мост перекрыли.

Источник: российский "глава" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, Крым.Реалии

Детали: О перекрытии моста оккупационные власти сообщили до объявления тревоги.

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Обновлено: "Крым.Реалии" сообщают, что в Севастополе остановили движение морского и наземного транспорта на время воздушной тревоги.

В 20:30 оккупанты сообщили об отмене тревоги в городе

Темы: Керченский мостКрымСевастопольвоздушная тревога
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