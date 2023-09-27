В Україні почали роботу посли шести держав НАТО
Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії та Канади, що стало останнім формальним кроком для початку їхньої роботи в Україні.
Джерело: Зеленський у соцмережах, "Європейська правда"
Деталі: Церемонія прийняття вірчих грамот традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці.
Зеленський прийняв вірчі грамоти в нової посла Естонії Аннелі Кольк, Словенії – Матеї Превольшек, Канади – Наталки Цмоць, Угорщини – Онтала Гейзера, Франції – Гаеля Вейсьєера та Британії – Мартіна Гарріса. Усі вони вже деякий час перебувають у Києві.
Також, як повідомлялось, Зеленський прийняв вірчі грамоти в новопризначеного посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової.
У серпні президент прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Німеччини Мартіна Єгера та Швеції Мартіна Оберга.