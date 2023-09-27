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В Україні почали роботу посли шести держав НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 21:11
В Україні почали роботу посли шести держав НАТО
Скрін з відео в соцмережах Зеленського

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії та Канади, що стало останнім формальним кроком для початку їхньої роботи в Україні.

Джерело: Зеленський у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Церемонія прийняття вірчих грамот традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці.

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Зеленський прийняв вірчі грамоти в нової посла Естонії Аннелі Кольк, Словенії – Матеї Превольшек, Канади – Наталки Цмоць, Угорщини – Онтала Гейзера, Франції – Гаеля Вейсьєера та Британії – Мартіна Гарріса. Усі вони вже деякий час перебувають у Києві.

Також, як повідомлялось, Зеленський прийняв вірчі грамоти в новопризначеного посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової.

У серпні президент прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Німеччини Мартіна Єгера та Швеції Мартіна Оберга.

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Теми: НАТОЗеленський
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