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В Украине начали работу послы шести государств НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 21:11
В Украине начали работу послы шести государств НАТО
Скрин из видео в соцсетях Зеленского

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании и Канады, что стало последним формальным шагом для начала их работы в Украине.

Источник: Зеленский в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Церемония принятия верительных грамот традиционно состоялась на территории Национального заповедника "София Киевская" в столице.

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Зеленский принял верительные грамоты у нового посла Эстонии Аннели Кольк, Словении – Матеи Превольшек, Канады – Натальи Цмоць, Венгрии – Онтала Гейзера, Франции - Гаэля Вейсьера и Великобритании – Мартина Харриса. Все они уже некоторое время находятся в Киеве.

Также, как сообщалось, Зеленский принял верительные грамоты у новоназначенного посла Европейского Союза в Украине Катарины Матерновой.

В августе президент принял верительные грамоты от новоназначенных послов Германии Мартина Егера и Швеции Мартина Оберга.

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Темы: НАТОЗеленский
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