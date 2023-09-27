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Херсон – під обстрілом, ЗМІ пишуть про вибухи в Миколаєві

Тетяна ЛозовенкоСереда, 27 вересня 2023, 21:49
Херсон – під обстрілом, ЗМІ пишуть про вибухи в Миколаєві
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Ворог масовано обстрілює Херсон. ЗМІ повідомили про звуки вибухів в Миколаєві.

Джерело: Суспільне, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, Повітряні сили ЗСУ, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Сєнкевича: "Нічого не знімаємо. Не пишемо місця. Вся інформація - з офіційних джерел".

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Деталі: Повітряні сили о 21:21 повідомили, що з Херсонщини на Миколаївщину прямують ворожі ударні БплА типу "Shahed".

Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл Херсона. В обидвох областях оголошена тривога.

Пряма мова Прокудіна: "Херсон під масованим обстрілом. Також фіксуємо активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини! Ймовірні ракетні удари!  Знаходьтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги".

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Більше деталей: В обидвох регіонах оголошена тривога. Також повітряна тривога лунає у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

О 22:33 Суспільне вдруге повідомило про вибухи у Миколаєві. 

Теми: ХерсонМиколаївобстрілповітряна тривога
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