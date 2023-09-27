Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсон – під обстрілом, ЗМІ пишуть про вибухи в Миколаєві

Тетяна ЛозовенкоСереда, 27 вересня 2023, 21:49
Херсон – під обстрілом, ЗМІ пишуть про вибухи в Миколаєві
скрін з мапи alerts.in.ua

Ворог масовано обстрілює Херсон. ЗМІ повідомили про звуки вибухів в Миколаєві.

Джерело: Суспільне, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, Повітряні сили ЗСУ, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Сєнкевича: "Нічого не знімаємо. Не пишемо місця. Вся інформація - з офіційних джерел".

Реклама:

Деталі: Повітряні сили о 21:21 повідомили, що з Херсонщини на Миколаївщину прямують ворожі ударні БплА типу "Shahed".

Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл Херсона. В обидвох областях оголошена тривога.

Пряма мова Прокудіна: "Херсон під масованим обстрілом. Також фіксуємо активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини! Ймовірні ракетні удари!  Знаходьтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: В обидвох регіонах оголошена тривога. Також повітряна тривога лунає у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

О 22:33 Суспільне вдруге повідомило про вибухи у Миколаєві. 

Теми: ХерсонМиколаївобстрілповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Херсон
Херсонець загинув на порозі власного будинку через російську атаку
Росія вдарила по підприємствах у Херсоні, коли рятувальники гасили там пожежу
У Херсоні пролунали потужні вибухи, в Бериславі авіабомба влучила в лікарню
Останні новини
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
Усі новини...
Реклама: