Херсон – под обстрелом, СМИ пишут о взрывах в Николаеве
Враг массированно обстреливает Херсон. СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаеве.
Источник: Суспильне, мэр Николаева Александр Сенкевич, Воздушные силы ВСУ, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь Сенкевича: "Ничего не снимаем. Не пишем места. Вся информация - из официальных источников".
Детали: Воздушные силы в 21:21 сообщили, что с Херсонщины на Николаевщину направляются вражеские ударные БплА типа "Shahed".
Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об обстреле Херсона. В обеих областях объявлена тревога.
Прямая речь Прокудина: "Херсон под массированным обстрелом. Также фиксируем активность вражеской авиации в воздушном пространстве Херсонщины! Вероятные ракетные удары! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги".
Больше деталей: В обоих регионах объявлена тревога. Также воздушная тревога звучит в Кировоградской и Днепропетровской областях.
В 22:33 "Суспильне" вторично сообщило о взрывах в Николаеве.