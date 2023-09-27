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Херсон – под обстрелом, СМИ пишут о взрывах в Николаеве

Татьяна ЛозовенкоСреда, 27 сентября 2023, 21:49
Херсон – под обстрелом, СМИ пишут о взрывах в Николаеве
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Враг массированно обстреливает Херсон. СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаеве.

Источник: Суспильне, мэр Николаева Александр Сенкевич, Воздушные силы ВСУ, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Сенкевича: "Ничего не снимаем. Не пишем места. Вся информация - из официальных источников".

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Детали: Воздушные силы в 21:21 сообщили, что с Херсонщины на Николаевщину направляются вражеские ударные БплА типа "Shahed".

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об обстреле Херсона. В обеих областях объявлена тревога.

Прямая речь Прокудина: "Херсон под массированным обстрелом. Также фиксируем активность вражеской авиации в воздушном пространстве Херсонщины! Вероятные ракетные удары! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги".

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Больше деталей: В обоих регионах объявлена тревога. Также воздушная тревога звучит в Кировоградской и Днепропетровской областях.

В 22:33 "Суспильне" вторично сообщило о взрывах в Николаеве.

Темы: ХерсонНиколаевобстрелвоздушная тревога
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