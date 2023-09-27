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У Києві в жовтні відбудеться спільне засідання урядів Румунії та України

"Європейська правда", Анна АбакуноваСереда, 27 вересня 2023, 22:57
У Києві в жовтні відбудеться спільне засідання урядів Румунії та України
Прапор Румунії. Фото Getty Images

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в жовтні відвідає Київ, де візьме участь у спільному засіданні українського та румунського урядів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Чолаку в інтерв’ю Digi24

Деталі: Румунський прем’єр анонсував, що наступного місяця "поїде до Києва з кількома міністрами, щоб закрити якомога більше напрямків співпраці, які ми маємо з Україною".

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Серед іншого, він стверджує, що Україна оголосить про відмову від використання поняття "молдовська мова", чого Бухарест неодноразово від неї просив.

Також Чолаку згадав про обговорення питання імпорту української сільськогосподарської продукції.

"Ми ведемо чесний діалог з прем'єр-міністром України, і ми знайшли найкращі рішення, щоб не вплинути на фермерів і щоб Україна могла транспортувати своє зерно", – вважає він.

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У цьому ж інтерв'ю прем'єр Румунії пояснив, чому Бухарест не відреагував на зернову кризу за прикладом Польщі, яка ввела односторонню заборону на імпорт деякої української агропродукції.

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Теми: РумуніяКабінет міністрів
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