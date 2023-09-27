В октябре в Киеве пройдет совместное заседание правительств Румынии и Украины

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в октябре посетит Киев, где примет участие в совместном заседании украинского и румынского правительств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Чолаку в интервью Digi24

Детали: Румынский премьер анонсировал, что в следующем месяце "поедет в Киев с несколькими министрами, чтобы закрыть как можно больше направлений сотрудничества, которые мы имеем с Украиной".

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Среди прочего, он утверждает, что Украина объявит об отказе от использования понятия "молдавский язык", чего Бухарест неоднократно от нее просил.

Также Чолаку упомянул об обсуждении вопроса импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"Мы ведем честный диалог с премьер-министром Украины, и мы нашли наилучшие решения, чтобы не повлиять на фермеров и чтобы Украина могла транспортировать свое зерно", – считает он.

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В этом же интервью премьер Румынии объяснил, почему Бухарест не отреагировал на зерновой кризис по примеру Польши, которая ввела односторонний запрет на импорт некоторой украинской агропродукции.

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