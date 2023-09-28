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Сьогодні може бути встановлений рекорд зі збитих "Шахедів" – голова ОВА

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 вересня 2023, 05:34
Сьогодні може бути встановлений рекорд зі збитих Шахедів – голова ОВА
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У ніч на 28 вересня в південно-східних областях була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників "Шахед": вона тривала майже до 3.30 години ранку і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що сьогодні може бути встановлений рекорд зі збитих безпілотників.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram,  Кім у Telegram

Дослівно: "Ударні БпЛА типу "Shahed" в південній частині Вінницької області в напрямку західних областей! Загроза для Вінницької та Одеської області".

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Деталі: Раніше Повітряні сили оголосили тривогу через загрозу "Шахедів" у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. У Запорізькій області тривога пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Доповнено: О 23:50 Повітряні сили повідомили про декілька "Шахедів" з Чорного моря в напрямку Одеської області.

О 00.04 стало відомо, що декілька груп шахедів з Чорного моря рухаються в напрямку Одеси, Коблево та Очакова.

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О 00.14 повітряники повідомили про групи БпЛА над Ізмаїльським районом Одеської області.

О 00.21 військові знову наголосили про  загрозу по ударних БпЛА для Миколаївської та Одеської областей та повідомили, що спостерігається ще декілька груп "Шахедів" з Чорного моря.

О 00.39 загроза ударних БЛПА з'явилася у Дніпропетровській області. Згодом у Кіровоградській та Черкаській.

О 2.43 місцева влада повідомила, що в Черкаській області пролунали вибухи, там працюють сили протиповітряної оборони.

Кім вважає, що цієї ночі може бути рекорд зі збитих "Шахедів".

Близько 3.30 тривогу у більшості областей країни скасували.

Теми: повітряна тривога
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