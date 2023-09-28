Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ким считает, что этой ночью может быть рекорд по сбитым "Шахедам"

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 сентября 2023, 05:34
Ким считает, что этой ночью может быть рекорд по сбитым Шахедам
карта - alerts.in.ua

В ночь на 28 сентября в юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников "Шахед": она длилась до 3.30 часов утра и глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что сегодня может быть установлен рекорд по сбитым беспилотникам.

Источник: Воздушные силы в Telegram, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, Ким в  Telegram

Дословно: "Ударные БпЛА типа "Shahed" в южной части Винницкой области в направлении западных областей! Угроза для Винницкой и Одесской области".

Реклама:

Детали: Ранее Воздушные силы объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов" в Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. В Запорожской области тревога связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Дополнено: В 23:50 Воздушные силы сообщили о нескольких "Шахедах" из Черного моря в направлении Одесской области.

В 00:04 стало известно, что несколько групп шахедов из Черного моря двигаются в направлении Одессы, Коблево и Очакова.

ВИДЕО ДНЯ

В 00:14 Воздушные силы сообщили о группах БпЛА над Измаильским районом Одесской области.

В 00.21 военные снова отметили угрозу ударных БПЛА для Николаевской и Одесской областей и сообщили, что наблюдается еще несколько групп "Шахедов" из Черного моря.

В 00:39 угроза ударных БЛПА появилась в Днепропетровской области. Позже в Кировоградской и Черкасской.

В 2.43 в Черкасской области прогремели взрывы, там работают силы противовоздушной обороны.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что этой ночью может быть рекорд по сбитым "Шахедам".

Около 3.30 тревогу в большинстве областей страны отменили.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщают об угрозе БПЛА на юге и востоке

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
Дело о геноциде в Гааге: Украина просит отклонить возражения РФ об отсутствии юрисдикции
Купянское направление в приоритете у россиян, чтобы отвлечь ВСУ – ОВА
ВСУ поразили российский ЗРК С-300, идет наступление на двух направлениях – Генштаб
Херсонец погиб на пороге собственного дома из-за российской атаки
Последние новости
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и жена военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщают об угрозе БПЛА на юге и востоке
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
22:39
УточненоПолиция уточнила, что три человека после удара по деревне Гроза считаются пропавшими без вести
Все новости...
Реклама: