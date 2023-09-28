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Ким считает, что этой ночью может быть рекорд по сбитым "Шахедам"

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 сентября 2023, 05:34
Ким считает, что этой ночью может быть рекорд по сбитым Шахедам
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В ночь на 28 сентября в юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников "Шахед": она длилась до 3.30 часов утра и глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что сегодня может быть установлен рекорд по сбитым беспилотникам.

Источник: Воздушные силы в Telegram, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, Ким в  Telegram

Дословно: "Ударные БпЛА типа "Shahed" в южной части Винницкой области в направлении западных областей! Угроза для Винницкой и Одесской области".

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Детали: Ранее Воздушные силы объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов" в Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. В Запорожской области тревога связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Дополнено: В 23:50 Воздушные силы сообщили о нескольких "Шахедах" из Черного моря в направлении Одесской области.

В 00:04 стало известно, что несколько групп шахедов из Черного моря двигаются в направлении Одессы, Коблево и Очакова.

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В 00:14 Воздушные силы сообщили о группах БпЛА над Измаильским районом Одесской области.

В 00.21 военные снова отметили угрозу ударных БПЛА для Николаевской и Одесской областей и сообщили, что наблюдается еще несколько групп "Шахедов" из Черного моря.

В 00:39 угроза ударных БЛПА появилась в Днепропетровской области. Позже в Кировоградской и Черкасской.

В 2.43 в Черкасской области прогремели взрывы, там работают силы противовоздушной обороны.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что этой ночью может быть рекорд по сбитым "Шахедам".

Около 3.30 тревогу в большинстве областей страны отменили.

Темы: воздушная тревога
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