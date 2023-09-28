Переговори Росії і КНДР про надання зброї мають розвиток – Держдеп США
Офіційний Вашингтон переконаний, що під час візиту лідера Північної Кореї до Росії проходили переговори щодо постачання зброї в РФ, і вони мають розвиток.
Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, "Укрінформ"
Деталі: Він підкреслив, що може йтися як про потенційну передачу зброї з КНДР до Росії, так і про те, що Росія надасть технології Північній Кореї. За його словами, це підірве глобальний режим нерозповсюдження та порушуватиме відповідні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала сама Росія.
Пряма мова Міллера:"Ми неодноразово говорили про це та попереджали, що переговори про зброю між Росією та КНДР майже напевно мали місце під час поїздки Кім Чен Ина до Росії. І ми вважаємо, що вони тривають.
Тому ми закликаємо КНДР дотримуватися того, про що вона публічно заявляла, та утриматися від постачання зброї Росії".
Передісторія:
- Країни "Групи семи" побоюються, що Росія веде переговори з Північною Кореєю про зброю в обмін на технології для виробництва балістичних ракет.
- Водночас топ-генерал США раніше висловив думку, що потенційна допомога Росії з боку КНДР навряд чи матиме велике значення.
- Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.