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Переговори Росії і КНДР про надання зброї мають розвиток – Держдеп США

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 00:34
Переговори Росії і КНДР про надання зброї мають розвиток – Держдеп США
МЕТЬЮ МІЛЛЕР, ФОТО: GOLOSAMERIKI.COM

Офіційний Вашингтон переконаний, що під час візиту лідера Північної Кореї до Росії проходили переговори щодо постачання зброї в РФ, і вони мають розвиток.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, "Укрінформ"

Деталі: Він підкреслив, що може йтися як про потенційну передачу зброї з КНДР до Росії, так і про те, що Росія надасть технології Північній Кореї. За його словами, це підірве глобальний режим нерозповсюдження та порушуватиме відповідні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала сама Росія.

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Пряма мова Міллера:"Ми неодноразово говорили про це та попереджали, що переговори про зброю між Росією та КНДР майже напевно мали місце під час поїздки Кім Чен Ина до Росії. І ми вважаємо, що вони тривають.

Тому ми закликаємо КНДР дотримуватися того, про що вона публічно заявляла, та утриматися від постачання зброї Росії".

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Теми: СШАРосіяКНДР
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