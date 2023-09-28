Официальный Вашингтон убежден, что во время визита лидера Северной Кореи в Россию проходили переговоры о поставках оружия в РФ, и они имеют развитие.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"

Детали: Он подчеркнул, что речь может идти как о потенциальной передаче оружия из КНДР в Россию, так и о том, что Россия предоставит технологии Северной Корее. По его словам, это подорвет глобальный режим нераспространения и будет нарушать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала сама Россия.

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Прямая речь Миллера: "Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что переговоры об оружии между Россией и КНДР почти наверняка имели место во время поездки Ким Чен Ына в Россию. И мы считаем, что они продолжаются.

Поэтому мы призываем КНДР придерживаться того, о чем она публично заявляла, и воздержаться от поставок оружия России".

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