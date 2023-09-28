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Переговоры России и КНДР о предоставлении оружия имеют развитие – Госдеп США

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 00:34
Переговоры России и КНДР о предоставлении оружия имеют развитие – Госдеп США
МЭТЬЮ МИЛЛЕР, ФОТО: GOLOSAMERIKI.COM

Официальный Вашингтон убежден, что во время визита лидера Северной Кореи в Россию проходили переговоры о поставках оружия в РФ, и они имеют развитие.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"

Детали: Он подчеркнул, что речь может идти как о потенциальной передаче оружия из КНДР в Россию, так и о том, что Россия предоставит технологии Северной Корее. По его словам, это подорвет глобальный режим нераспространения и будет нарушать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала сама Россия.

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Прямая речь Миллера: "Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что переговоры об оружии между Россией и КНДР почти наверняка имели место во время поездки Ким Чен Ына в Россию. И мы считаем, что они продолжаются.

Поэтому мы призываем КНДР придерживаться того, о чем она публично заявляла, и воздержаться от поставок оружия России".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Страны "Группы семи" опасаются, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей об оружии в обмен на технологии для производства баллистических ракет.
  • В то же время топ-генерал США ранее высказал мнение, что потенциальная помощь России со стороны КНДР вряд ли будет иметь большое значение.
  • Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.

Темы: СШАРосcияКНДР
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