Переговоры России и КНДР о предоставлении оружия имеют развитие – Госдеп США
Официальный Вашингтон убежден, что во время визита лидера Северной Кореи в Россию проходили переговоры о поставках оружия в РФ, и они имеют развитие.
Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"
Детали: Он подчеркнул, что речь может идти как о потенциальной передаче оружия из КНДР в Россию, так и о том, что Россия предоставит технологии Северной Корее. По его словам, это подорвет глобальный режим нераспространения и будет нарушать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала сама Россия.
Прямая речь Миллера: "Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что переговоры об оружии между Россией и КНДР почти наверняка имели место во время поездки Ким Чен Ына в Россию. И мы считаем, что они продолжаются.
Поэтому мы призываем КНДР придерживаться того, о чем она публично заявляла, и воздержаться от поставок оружия России".
Предыстория:
- Страны "Группы семи" опасаются, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей об оружии в обмен на технологии для производства баллистических ракет.
- В то же время топ-генерал США ранее высказал мнение, что потенциальная помощь России со стороны КНДР вряд ли будет иметь большое значение.
- Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.