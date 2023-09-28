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Окупаційна влада Херсонщини поскаржилась у Кремль на російських військових

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 03:16
Окупаційна влада Херсонщини поскаржилась у Кремль на російських військових
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ, ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, РІА НОВИНИ

Окупаційна влада Херсонської області поскаржилася в Кремль через те, що російські військові часто грабують місцеве населення.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією окупантів, у регіоні й так панують "антиросійські настрої".

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ЦНС повідомляє, що російські солдати викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям. Людей звинувачують у нелояльності та допомозі Силам оборони, після чого грабують їхні помешкання.

Окрім цього, через низьку дисципліну в армії Росії процвітає пияцтво та випадки дезертирства.

Теми: війнаХерсонська область
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