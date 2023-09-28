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Оккупационные власти Херсонщины пожаловались в Кремль на российских военных

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 03:16
Оккупационные власти Херсонщины пожаловались в Кремль на российских военных
РОССИЙСКИЕ ОКУПАНТЫ, ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, РИА НОВОСТИ

Оккупационные власти Херсонской области пожаловались в Кремль из-за того, что российские военные часто грабят местное население.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По информации окупантов, в регионе и так царят "антироссийские настроения".

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ЦНС сообщает, что российские солдаты угоняют авто и деньги под предлогом борьбы с подпольем. Людей обвиняют в нелояльности и помощи Силам обороны, после чего грабят их дома.

Кроме этого, из-за низкой дисциплины в армии России процветает пьянство и случаи дезертирства.

Темы: войнаХерсонская область
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