Оккупационные власти Херсонщины пожаловались в Кремль на российских военных
Четверг, 28 сентября 2023, 03:16
Оккупационные власти Херсонской области пожаловались в Кремль из-за того, что российские военные часто грабят местное население.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: По информации окупантов, в регионе и так царят "антироссийские настроения".
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ЦНС сообщает, что российские солдаты угоняют авто и деньги под предлогом борьбы с подпольем. Людей обвиняют в нелояльности и помощи Силам обороны, после чего грабят их дома.
Кроме этого, из-за низкой дисциплины в армии России процветает пьянство и случаи дезертирства.