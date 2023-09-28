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Українські військові, йморівно, зробили прорив на лінії Роботине-Вербове - ISW

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 04:57
Українські військові, йморівно, зробили прорив на лінії Роботине-Вербове - ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова). 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового, а використання росіянами безпілотників вказує на те, що російські сили, ймовірно, більше не присутні в окопі довжиною приблизно один кілометр на захід від Вербового.

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ISW

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 26 вересня заявив, що щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю бронетехніки увірвалися на позиції росіян на лінії Роботине-Вербове після масованого артилерійського обстрілу. 

Російський військовий блогер, який гаряче підтримує командувача Повітряно-десантних військ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, критикуючи Міноборони Росії, відповів Рогову, що українські війська вже пройшли мінні поля та протитанкові укріплення "зуби дракона" на лінії Роботине-Вербове і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки.

За інформацією аналітиків, інший російський військовий 26 вересня заявив про інтенсивні взаємні обстріли, які роблять небезпечними наземні дії біля Вербового та Роботиного. 

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Інший військовий відповів на цю заяву, заявивши, що особисте джерело з російського 108-го полку ПДВ (7-а дивізія) повідомило про інтенсивний український обстріл у цьому районі. Він додав, що їхнє джерело надало незрозумілу інформацію про те, чи 108-й полк ПДВ рухався до Вербового чи відходив із Вербового. 

Окрім цього, військовий розповів, що російське військове командування в Москві скасувало плани передислокації російської 106-ї дивізії ПДВ у район Роботине для допомоги діючим там нині 7-й і 76-й дивізіям ПДВ.

ISW наголошує, що ситуація біля Вербового залишається незрозумілою, оскільки відомі російські військові блогери стали помітно менше і не так детально повідомляти про російську активність на цій лінії фронту також не повідомляють новини про російські невдачі.

Теми: війнаЗапорізька область
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