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Украинские военные, по всей видимости, совершили прорыв на линии Роботино-Вербовое – ISW

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 04:57
Украинские военные, по всей видимости, совершили прорыв на линии Роботино-Вербовое – ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска 27 сентября продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова). 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывают, как российский беспилотник наносит удар по украинской пехоте в траншее к западу от Вербового, а использование россиянами беспилотников указывает на то, что российские силы, вероятно, больше не присутствуют в окопе длиной примерно один километр к западу от Вербового.

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ISW

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 26 сентября заявил, что по меньшей мере четыре украинские роты со значительным количеством бронетехники ворвались на позиции россиян на линии Роботино-Вербовое после массированного артиллерийского обстрела. 

Российский военный блогер, который горячо поддерживает командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, критикуя Минобороны России, ответил Рогову, что украинские войска уже прошли минные поля и противотанковые укрепления "зубы дракона" на линии Роботино-Вербовое и что украинские силы рано или поздно осуществили бы такие атаки.

По информации аналитиков, другой российский военный 26 сентября заявил об интенсивных взаимных обстрелах, которые делают опасными наземные действия у Вербового и Роботино. 

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Другой военный ответил на это заявление, заявив, что личный источник из российского 108-го полка ВДВ (7-я дивизия) сообщил об интенсивном украинском обстреле в этом районе. Он добавил, что их источник предоставил непонятную информацию о том, двигался ли 108-й полк ВДВ к Вербовому или отходил из Вербового. 

Кроме этого, военный рассказал, что российское военное командование в Москве отменило планы передислокации российской 106-й дивизии ВДВ в район Роботино для помощи действующим там сейчас 7-й и 76-й дивизиям ВДВ.

ISW отмечает, что ситуация возле Вербового остается непонятной, поскольку известные российские военные блогеры стали заметно меньше и не так подробно сообщать о российской активности на этой линии фронта и не сообщают новости о российских неудачах.

Темы: войнаЗапорожская область
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