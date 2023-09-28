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Бійці "Азову" взяли в полон чотирьох окупантів: серед них командир

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 06:02
Бійці Азову взяли в полон чотирьох окупантів: серед них командир
Скріншот відео "Азова"

Бійці 1-го та 2-го батальйонів 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" під час штурмів ворожих позицій взяли в полон чотирьох військовослужбовців армії РФ: серед полонених командир відділення 228-го мотострілецького полку, рядові складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z"

Джерело: "Азов" в Telegram

Деталі: Пораненим військовополоненим надали необхідну медичну допомогу, забезпечили належні умови утримання і передали в обмінний фонд.

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"Азов" закликає військовослужбовців РФ здаватись у полон задля збереження власного життя та можливості потрапити до своїх рідних.

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Теми: війнаАзов полонені
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