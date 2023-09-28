Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бійці "Азову" взяли в полон чотирьох окупантів: серед них командир

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 06:02
Бійці Азову взяли в полон чотирьох окупантів: серед них командир
Скріншот відео "Азова"

Бійці 1-го та 2-го батальйонів 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" під час штурмів ворожих позицій взяли в полон чотирьох військовослужбовців армії РФ: серед полонених командир відділення 228-го мотострілецького полку, рядові складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z"

Джерело: "Азов" в Telegram

Деталі: Пораненим військовополоненим надали необхідну медичну допомогу, забезпечили належні умови утримання і передали в обмінний фонд.

Реклама:

"Азов" закликає військовослужбовців РФ здаватись у полон задля збереження власного життя та можливості потрапити до своїх рідних.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаАзов полонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

відеоУ центрі Києва сталася бійка за участю нардепів: поліція проводить перевірку

Усі новини...
війна
Захисники за добу знищили 330 загарбників і 38 ворожих артсистем
ЗСУ відбили атаки росіян поблизу Григорівки, Кліщіївки та Андріївки − Генштаб
Була масована атака, ППО знищила понад 30 дронів − Гуменюк
Останні новини
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і дружина військового, якого в цей день перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Усі новини...
Реклама: