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Бойцы "Азова" взяли в плен четырех оккупантов: среди них командир

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 06:02
Бойцы Азова взяли в плен четырех оккупантов: среди них командир
Скриншот видео "Азова"

Бойцы 1-го и 2-го батальонов 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" во время штурмов вражеских позиций взяли в плен четырех военнослужащих армии РФ: среди пленных командир отделения 228-го мотострелкового полка, рядовые состава, а также представители подразделения "Шторм-Z"

Источник: "Азов" в Telegram

Детали: Раненым военнопленным оказали необходимую медицинскую помощь, обеспечили надлежащие условия содержания и передали в обменный фонд.

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"Азов" призывает военнослужащих РФ сдаваться в плен для сохранения собственной жизни и возможности попасть к своим родным.

Темы: войнаАзовпленные
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