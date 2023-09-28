Бойцы "Азова" взяли в плен четырех оккупантов: среди них командир
Четверг, 28 сентября 2023, 06:02
Бойцы 1-го и 2-го батальонов 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" во время штурмов вражеских позиций взяли в плен четырех военнослужащих армии РФ: среди пленных командир отделения 228-го мотострелкового полка, рядовые состава, а также представители подразделения "Шторм-Z"
Источник: "Азов" в Telegram
Детали: Раненым военнопленным оказали необходимую медицинскую помощь, обеспечили надлежащие условия содержания и передали в обменный фонд.
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"Азов" призывает военнослужащих РФ сдаваться в плен для сохранения собственной жизни и возможности попасть к своим родным.