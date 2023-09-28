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Іран може домовитись з Росією про передачу ракет у жовтні – ISW

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 07:06
Іран може домовитись з Росією про передачу ракет у жовтні – ISW
Іранські ракети Fateh-110, фото: wikipedia

Іран може домовитись з Росією про передачу ракет після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, що забороняє йому такі угоди, 18 жовтня.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські   балістичні ракети Fateh-110 і  Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав іранський стенд на військовій виставці в Москві в серпні, під час якої іранські офіційні особи продемонстрували йому різні іранські ракетні системи, включаючи Zolfaghar.

19 вересня Шойгу відвідав Тегеран, щоб обговорити зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном. 

Командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів Шойгу під час екскурсії по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил КВІР у Тегерані 20 вересня.

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Шойгу також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані.

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Теми: ІранРосіязброявійна
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