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Иран может договориться с Россией о передаче ракет в октябре – ISW

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 07:06
Иран может договориться с Россией о передаче ракет в октябре – ISW
Иранские ракеты Fateh-110, фото: wikipedia

Иран может договориться с Россией о передаче ракет после окончания действия резолюции Совета безопасности ООН 2231, запрещающей ему такие соглашения, 18 октября.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Отчеты украинской и израильской разведок свидетельствуют о том, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или более.

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил иранский стенд на российской военной выставке в Москве в августе, во время которого иранские официальные лица продемонстрировали ему различные иранские ракетные системы, включая Zolfaghar.

19 сентября Шойгу посетил Тегеран, чтобы обсудить укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном. 

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел Шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране. 

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20 сентября Шойгу также обсудил окончание срока действия ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

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Темы: ИранРосcияоружиевойна
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