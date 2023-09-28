Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники за добу знищили 330 загарбників і 38 ворожих артсистем

Ірина БалачукЧетвер, 28 вересня 2023, 08:30
Захисники за добу знищили 330 загарбників і 38 ворожих артсистем
Українські воїни. Фото ілюстративне з Facebook ДПСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці знищили 330 окупантів, 38 артилерійських систем ворога, 12 ББМ та 4 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,
  • танків ‒ 4 679 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 962 (+12) од,
  • артилерійських систем – 6 375(+38) од,
  • РСЗВ − 793 (+1) од,
  • засобів ППО − 535 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 957 (+9) од,
  • крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 815 (+23) од,
  • спеціальної техніки − 929(+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Росія
Іран може домовитись з Росією про передачу ракет у жовтні – ISW
Фортеця Тузла. Як Путін провокував, а Кучма побачив в бінокль, що Україна – не Росія
Переговори Росії і КНДР про надання зброї мають розвиток – Держдеп США
Останні новини
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
Усі новини...
Реклама: