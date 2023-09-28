Захисники за добу знищили 330 загарбників і 38 ворожих артсистем
Четвер, 28 вересня 2023, 08:30
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці знищили 330 окупантів, 38 артилерійських систем ворога, 12 ББМ та 4 танки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,
- танків ‒ 4 679 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 962 (+12) од,
- артилерійських систем – 6 375(+38) од,
- РСЗВ − 793 (+1) од,
- засобів ППО − 535 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 957 (+9) од,
- крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 815 (+23) од,
- спеціальної техніки − 929(+2) од.
Дані уточнюються.