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Захисники за добу знищили 330 загарбників і 38 ворожих артсистем

Ірина БалачукЧетвер, 28 вересня 2023, 08:30
Захисники за добу знищили 330 загарбників і 38 ворожих артсистем
Українські воїни. Фото ілюстративне з Facebook ДПСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці знищили 330 окупантів, 38 артилерійських систем ворога, 12 ББМ та 4 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,
  • танків ‒ 4 679 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 962 (+12) од,
  • артилерійських систем – 6 375(+38) од,
  • РСЗВ − 793 (+1) од,
  • засобів ППО − 535 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 957 (+9) од,
  • крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 815 (+23) од,
  • спеціальної техніки − 929(+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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