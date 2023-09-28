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Защитники за сутки уничтожили 330 захватчиков и 38 вражеских артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 28 сентября 2023, 08:30
Защитники за сутки уничтожили 330 захватчиков и 38 вражеских артсистем
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook ГПСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 330 оккупантов, 38 артиллерийских систем врага, 12 ББМ и 4 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 277 320 (+330) человек,
  • танков − 4 679 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 962 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 6 375 (+38) ед,
  • РСЗО − 793 (+1) ед,
  • средств ПВО − 535 (+1) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 957 (+9) ед,
  • крылатых ракет − 1 529 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 815 (+23) ед,
  • специальной техники − 929 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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