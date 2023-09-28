Защитники за сутки уничтожили 330 захватчиков и 38 вражеских артсистем
Четверг, 28 сентября 2023, 08:30
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 330 оккупантов, 38 артиллерийских систем врага, 12 ББМ и 4 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 277 320 (+330) человек,
- танков − 4 679 (+4) ед,
- боевых бронированных машин − 8 962 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 6 375 (+38) ед,
- РСЗО − 793 (+1) ед,
- средств ПВО − 535 (+1) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 957 (+9) ед,
- крылатых ракет − 1 529 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 815 (+23) ед,
- специальной техники − 929 (+2) ед.
Данные уточняются.