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Невизнана "республіка" Нагірний Карабах припиняє своє існування

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 09:43
Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування
фото: AFP

У Нагірному Карабаху повідомили про припинення існування невизнаної "республіки" з 1 січня після понад 30 років у невизнаному статусі.

Джерело: Радіо свобода із посиланням на указ президента Самвела Шахраманяна

Деталі: Шахраманян розпорядився розпустити всі державні установи та організації, що перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року.

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Населенню Карабаху, зокрема тим, хто перебуває за межами "республіки", після набрання чинності цим указом, рекомендують "ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджаном, з метою ухвалення надалі самостійного та індивідуального рішення щодо можливості перебування у Нагірному Карабаху".

В указі йдеться, що він набуває чинності одразу після публікації.

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Передісторія: 

  • 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни

  • 21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації. Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю. 

Теми: Нагірний КарабахАзербайджанВірменія
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