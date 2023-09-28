Невизнана "республіка" Нагірний Карабах припиняє своє існування
У Нагірному Карабаху повідомили про припинення існування невизнаної "республіки" з 1 січня після понад 30 років у невизнаному статусі.
Джерело: Радіо свобода із посиланням на указ президента Самвела Шахраманяна
Деталі: Шахраманян розпорядився розпустити всі державні установи та організації, що перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року.
Населенню Карабаху, зокрема тим, хто перебуває за межами "республіки", після набрання чинності цим указом, рекомендують "ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджаном, з метою ухвалення надалі самостійного та індивідуального рішення щодо можливості перебування у Нагірному Карабаху".
В указі йдеться, що він набуває чинності одразу після публікації.
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Передісторія:
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20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.
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21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації. Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.