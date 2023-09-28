Непризнанная "республика" Нагорный Карабах прекращает свое существование

В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении существования непризнанной "республики" с 1 января после более 30 лет в непризнанном статусе.

Источник: Радио свобода со ссылкой на указ президента Карабаха Самвела Шахраманяна

Детали: Шахраманян распорядился распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года.

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Населению Карабаха, в том числе тем, кто находится за пределами "республики", после вступления в силу этого указа, рекомендуют ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе".

В указе говорится, что он вступает в силу сразу после публикации.

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