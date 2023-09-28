НАТО вироблятиме більше зброї для України − посол США

Український воїн зі снарядом до гаубиці. Фото ілюстративне з Facebook ДПСУ

НАТО має намір збільшити виробництво боєприпасів для України та країн-членів Альянсу, які передали значну частину своїх озброєнь Києву, заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Сміт під час віртуального форуму "Виграти війну. Виграти мир", організованого Центром аналізу європейської політики (CEPA), повідомила, що через бойові дії запасів деякої зброї та боєприпасів до неї не вистачає, оскільки союзники по НАТО надавали Україні усе, що вони могли.

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Пряма мова Сміт: "Тож в НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту".

Деталі: Посол США наголосила, що в Альянсі працюють над посиленням зв’язків з приватним сектором, щоб спробувати прискорити виробничі лінії оборонної продукції.

"Питання, яке ми чуємо за столом переговорів НАТО, полягає в тому, що ще ми можемо зробити для наших друзів в Україні. Ми поділяємо зобов’язання підтримувати Україну. Ми розуміємо, що поставлено на карту. Україна не просто захищає свою територію. Україна захищає цінності, які всі ми тут захищаємо", – відзначила вона.

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Сміт додала, що ніхто із союзників не пропонував зменшити допомогу Україні, підтримка якої всіма 31 членами НАТО є "залізною і не згасає".

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що Естонія стане учасником рамкового контракту Німеччини щодо постачання боєприпасів Україні.

Перед цим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виконає свою обіцянку поставити Україні мільйон боєприпасів до 2024 року.

У липні в ЄС набув чинності план розширення виробництва боєприпасів і ракет у зв’язку з необхідністю поповнити запаси.

Про план Євросоюзу читайте тут: Як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе