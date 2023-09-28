НАТО будет производить больше оружия для Украины − посол США

НАТО намерено увеличить производство боеприпасов для Украины и стран-членов Альянса, которые передали значительную часть своих вооружений Киеву, заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Смит во время виртуального форума "Выиграть войну. Выиграть мир", организованного Центром анализа европейской политики (CEPA), сообщила, что из-за боевых действий запасов некоторого оружия и боеприпасов к нему не хватает, поскольку союзники по НАТО предоставляли Украине все, что они могли.

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Прямая речь Смит: "Поэтому в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту".

Детали: Посол США отметила, что в Альянсе работают над усилением связей с частным сектором, чтобы попытаться ускорить производственные линии оборонной продукции.

"Вопрос, который мы слышим за столом переговоров НАТО, заключается в том, что еще мы можем сделать для наших друзей в Украине. Мы разделяем обязательства поддерживать Украину. Мы понимаем, что поставлено на карту. Украина не просто защищает свою территорию. Украина защищает ценности, которые все мы здесь защищаем", – отметила она.

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Смит добавила, что никто из союзников не предлагал уменьшить помощь Украине, поддержка которой всеми 31 членами НАТО остается "железной и не угасает".

Предыстория:

Ранее сообщалось, что Эстония станет участником рамочного контракта Германии по поставкам боеприпасов Украине.

Перед этим президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выполнит свое обещание поставить Украине миллион боеприпасов до 2024 года.

В июле в ЕС вступил в силу план расширения производства боеприпасов и ракет в связи с необходимостью пополнить запасы.

О плане Евросоюза читайте здесь: Как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя