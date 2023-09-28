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НАТО будет производить больше оружия для Украины − посол США

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 10:04
НАТО будет производить больше оружия для Украины − посол США
Украинский воин со снарядом к гаубице. Фото иллюстративное из Facebook ГПСУ

НАТО намерено увеличить производство боеприпасов для Украины и стран-членов Альянса, которые передали значительную часть своих вооружений Киеву, заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Смит во время виртуального форума "Выиграть войну. Выиграть мир", организованного Центром анализа европейской политики (CEPA), сообщила, что из-за боевых действий запасов некоторого оружия и боеприпасов к нему не хватает, поскольку союзники по НАТО предоставляли Украине все, что они могли.

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Прямая речь Смит: "Поэтому в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту".

Детали: Посол США отметила, что в Альянсе работают над усилением связей с частным сектором, чтобы попытаться ускорить производственные линии оборонной продукции.

"Вопрос, который мы слышим за столом переговоров НАТО, заключается в том, что еще мы можем сделать для наших друзей в Украине. Мы разделяем обязательства поддерживать Украину. Мы понимаем, что поставлено на карту. Украина не просто защищает свою территорию. Украина защищает ценности, которые все мы здесь защищаем", – отметила она.

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Смит добавила, что никто из союзников не предлагал уменьшить помощь Украине, поддержка которой всеми 31 членами НАТО остается "железной и не угасает".

Предыстория:

О плане Евросоюза читайте здесь: Как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя

Темы: НАТОпомощь Украинеоружие
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