Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві пройде Форум оборонних індустрій, де буде 165 компаній з усього світу – Кулеба

Альона Мазуренко Четвер, 28 вересня 2023, 10:25
У Києві пройде Форум оборонних індустрій, де буде 165 компаній з усього світу – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що найближчими днями в Києві відбудеться Форум оборонних індустрій, участь у якому підтвердили понад 165 компаній із різних країн світу. 

Джерело: Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" та в X (Twitter)

Пряма мова: "Через кілька днів ми проводимо в Києві Форум оборонних індустрій. Це наша ініціатива, тому що ми розуміємо, що потрібно думати стратегічно і не можна забезпечувати сталість поставок тільки за рахунок складів.

Реклама:

Потрібно забезпечувати за рахунок нарощування виробництва і, перш за все, в Україні. Ми працюємо разом із міністром із питань стратегічних галузей промисловості Камишиним і міністром оборони Умєровим для того, щоб максимально отримати в цьому синергію і результат".

Деталі: За словами Кулеби, форум збере в Києві представників 165 оборонних компаній з 26 країн.

Він додав, що йдеться не тільки про європейські компанії, а й з інших частин світу. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Оскільки всі відчувають вигоду від цього: тому що ти виробляєш щось з Україною, зміцнюєш Україну, отримуєш досвід бойового використання цієї зброї і можеш її ще більше вдосконалювати, підвищувати її вартість, плюс втілювати спільні технологічні проєкти".

За його словами, ідея форуму народилася в МЗС ще навесні 2023 року, і зараз за дорученням президента України МЗС, Мінстратегпром і Міноборони однією командою працюють над організацією цього заходу.

Кулеба додав, що основний фокус зараз на компаніях, на підписанні ними контрактів і створенні альянсів.

Теми: МЗСКулеба Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

відеоУ центрі Києва сталася бійка за участю нардепів: поліція проводить перевірку

Усі новини...
МЗС
МЗС спростувало повідомлення про пропозицію Україні "повалити" уряд Польщі
У МЗС закликають Польщу "відкинути емоції" і конструктивно вирішити питання з зерном
Нова послиня Євросоюзу розпочала роботу в Україні
Останні новини
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і дружина військового, якого в цей день перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Усі новини...
Реклама: