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У Києві пройде Форум оборонних індустрій, де буде 165 компаній з усього світу – Кулеба

Альона Мазуренко Четвер, 28 вересня 2023, 10:25
У Києві пройде Форум оборонних індустрій, де буде 165 компаній з усього світу – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що найближчими днями в Києві відбудеться Форум оборонних індустрій, участь у якому підтвердили понад 165 компаній із різних країн світу. 

Джерело: Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" та в X (Twitter)

Пряма мова: "Через кілька днів ми проводимо в Києві Форум оборонних індустрій. Це наша ініціатива, тому що ми розуміємо, що потрібно думати стратегічно і не можна забезпечувати сталість поставок тільки за рахунок складів.

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Потрібно забезпечувати за рахунок нарощування виробництва і, перш за все, в Україні. Ми працюємо разом із міністром із питань стратегічних галузей промисловості Камишиним і міністром оборони Умєровим для того, щоб максимально отримати в цьому синергію і результат".

Деталі: За словами Кулеби, форум збере в Києві представників 165 оборонних компаній з 26 країн.

Він додав, що йдеться не тільки про європейські компанії, а й з інших частин світу. 

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Пряма мова: "Оскільки всі відчувають вигоду від цього: тому що ти виробляєш щось з Україною, зміцнюєш Україну, отримуєш досвід бойового використання цієї зброї і можеш її ще більше вдосконалювати, підвищувати її вартість, плюс втілювати спільні технологічні проєкти".

За його словами, ідея форуму народилася в МЗС ще навесні 2023 року, і зараз за дорученням президента України МЗС, Мінстратегпром і Міноборони однією командою працюють над організацією цього заходу.

Кулеба додав, що основний фокус зараз на компаніях, на підписанні ними контрактів і створенні альянсів.

Теми: МЗСКулеба Дмитро
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