В Киеве пройдет Форум оборонных индустрий, где будет 165 компаний со всего мира – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ближайшие дни в Киеве состоится Форум оборонных индустрий, участие в котором подтвердили более 165 компаний из разных стран мира.

Источник: Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина" и в X (Twitter)

Прямая речь: "Через несколько дней мы проводим в Киеве Форум оборонных индустрий. Это наша инициатива, потому что мы понимаем, что нужно думать стратегически и нельзя обеспечивать постоянство поставок только за счет складов.

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Нужно обеспечивать за счет наращивания производства и, прежде всего, в Украине. Мы работаем вместе с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышиным и министром обороны Умеровым для того, чтобы максимально получить в этом синергию и результат".

Детали: По словам Кулебы, форум соберет в Киеве представителей 165 оборонных компаний из 26 стран.

Он добавил, что речь идет не только о европейских компаниях, но и из других частей мира.

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165 оборонних компаній з 26 країн вже підтвердили участь в нашому Форумі оборонних індустрій. Він дасть потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів. Працюємо разом з @AKamyshin та @Rustem_Umerov над тим, щоб #DFNC1 став історією успіху. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 25, 2023

Прямая речь: "Поскольку все чувствуют выгоду от этого: потому что ты производишь что-то с Украиной, укрепляешь Украину, получаешь опыт боевого использования этого оружия и можешь его еще больше совершенствовать, повышать его стоимость, плюс воплощать совместные технологические проекты".

По его словам, идея форума родилась в МИД еще весной 2023 года, и сейчас по поручению президента Украины МИД, Минстратегпром и Минобороны одной командой работают над организацией этого мероприятия.

Кулеба добавил, что основной фокус сейчас на компаниях, на подписании ими контрактов и создании альянсов.