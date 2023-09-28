Росіяни зранку обстріляли передмістя Херсона: троє поранених

Російські військові зранку обстріляли село Антонівка під Херсоном, внаслідок чого дістали поранення троє людей.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram

Деталі: За його словами, дві жінки і чоловік з пораненнями різного ступеня важкості доправлені до однієї з міських лікарень.

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Наслідки ранкового обстрілу передмістя Херсона pic.twitter.com/1QrNVeEfxW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 28, 2023