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Росіяни зранку обстріляли передмістя Херсона: троє поранених

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 11:32
Росіяни зранку обстріляли передмістя Херсона: троє поранених
скрін з відео в Telegram глави МВА

Російські військові зранку обстріляли село Антонівка під Херсоном, внаслідок чого дістали поранення троє людей.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram

Деталі: За його словами, дві жінки і чоловік з пораненнями різного ступеня важкості доправлені до однієї з міських лікарень.

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Теми: Херсонжертвиобстріл
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